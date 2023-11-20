20 ноября 2023

Минсельхоз выделит 260 млн рублей на развитие курганских сел

© Служба новостей «URA.RU»
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Золотая дорога. Деревня Дианово и Новодостовалово. Курган, деревня, село
Минсельхоз РФ даст миллионы рублей на развитие сел Курганской области Фото:

Министерство сельского хозяйство РФ выделит 260 млн рублей на проект «Комплексное развитие сельских территорий» от Курганской области. В региональном правительстве планирует добавить дополнительные средства из областного бюджета. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Минсельхоз поддержал заявку региона по проекту „Комплексное развитие сельских территорий“ на 2024 год на 260 млн рублей. Из областного бюджета добавим софинансирование. Это позволит реализовать несколько новых проектов», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».

Губернатор отметил, что на эти средства планируется капитальный ремонт начальной школы и строительство спортивной площадки в поселке Мишкино. Также власти планируют привести в порядок центр ветеринарии и стадион в городе Куртамыше. Шумков в посте указал, что в селе Целинном будут ремонтировать спортивную школу и детско-юношеский центр. «Часть средств программы направим на завершение газификации поселка Лебяжье Лебяжьевского муниципального округа», — указано в telegram-канале Шумкова.

Ранее URA.RU писало, что Шумков поручил отремонтировать старую школу в Притобольном округе Курганской области. Отмечается, что рядом с учреждением планируют построить спортивную площадку или мини-стадион. Капремонт запланирован до 2024 года.

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Министерство сельского хозяйство РФ выделит 260 млн рублей на проект «Комплексное развитие сельских территорий» от Курганской области. В региональном правительстве планирует добавить дополнительные средства из областного бюджета. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Минсельхоз поддержал заявку региона по проекту „Комплексное развитие сельских территорий“ на 2024 год на 260 млн рублей. Из областного бюджета добавим софинансирование. Это позволит реализовать несколько новых проектов», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Губернатор отметил, что на эти средства планируется капитальный ремонт начальной школы и строительство спортивной площадки в поселке Мишкино. Также власти планируют привести в порядок центр ветеринарии и стадион в городе Куртамыше. Шумков в посте указал, что в селе Целинном будут ремонтировать спортивную школу и детско-юношеский центр. «Часть средств программы направим на завершение газификации поселка Лебяжье Лебяжьевского муниципального округа», — указано в telegram-канале Шумкова. Ранее URA.RU писало, что Шумков поручил отремонтировать старую школу в Притобольном округе Курганской области. Отмечается, что рядом с учреждением планируют построить спортивную площадку или мини-стадион. Капремонт запланирован до 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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