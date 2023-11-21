Курганские росгвардейцы появятся на церковных службах. Фото

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Эвакуация здания правительства. Курган, эвакуация, минирование, полиция, росгвардия, минирование правительства
Сотрудники Росгвардии появятся в курганских церквях Фото:

Сотрудники Росгвардии будут принимать участие в торжественных богослужениях в Курганской области. Об этом договорились представители силового ведомства и епархии, сообщает сайт территориального управления Росгвардии.

«Был утвержден план совместной работы на предстоящий год. Среди мероприятий — участие военнослужащих, сотрудников управления и членов их семей в торжественных богослужениях», — говорится на портале ведомства. Также росгвардейцам будут рассказывать о православных праздниках и святых.

Встреча прошла в курганском храме Георгия Победоносца. От руководства местного управления Росгвардии присутствовал замначальника по военно-политической работе Роман Ильин. «Собравшиеся совершили молебен о здравии и благополучии участников специальной военной операции», — сообщили в Росгвардии.

Ранее URA.RU сообщало, что начальник курганского УФСИН Михаил Мачушкин венчался в городском храме. На церемонии присутствовали руководители курганских силовых ведомств.

Сотрудники курганской Росгвардии будут присутствовать на торжественных богослужениях
Сотрудники курганской Росгвардии будут присутствовать на торжественных богослужениях

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Сотрудники Росгвардии будут принимать участие в торжественных богослужениях в Курганской области. Об этом договорились представители силового ведомства и епархии, сообщает сайт территориального управления Росгвардии. «Был утвержден план совместной работы на предстоящий год. Среди мероприятий — участие военнослужащих, сотрудников управления и членов их семей в торжественных богослужениях», — говорится на портале ведомства. Также росгвардейцам будут рассказывать о православных праздниках и святых. Встреча прошла в курганском храме Георгия Победоносца. От руководства местного управления Росгвардии присутствовал замначальника по военно-политической работе Роман Ильин. «Собравшиеся совершили молебен о здравии и благополучии участников специальной военной операции», — сообщили в Росгвардии. Ранее URA.RU сообщало, что начальник курганского УФСИН Михаил Мачушкин венчался в городском храме. На церемонии присутствовали руководители курганских силовых ведомств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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