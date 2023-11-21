Сотрудники Росгвардии появятся в курганских церквях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Росгвардии будут принимать участие в торжественных богослужениях в Курганской области. Об этом договорились представители силового ведомства и епархии, сообщает сайт территориального управления Росгвардии.

«Был утвержден план совместной работы на предстоящий год. Среди мероприятий — участие военнослужащих, сотрудников управления и членов их семей в торжественных богослужениях», — говорится на портале ведомства. Также росгвардейцам будут рассказывать о православных праздниках и святых.

Встреча прошла в курганском храме Георгия Победоносца. От руководства местного управления Росгвардии присутствовал замначальника по военно-политической работе Роман Ильин. «Собравшиеся совершили молебен о здравии и благополучии участников специальной военной операции», — сообщили в Росгвардии.

Ранее URA.RU сообщало, что начальник курганского УФСИН Михаил Мачушкин венчался в городском храме. На церемонии присутствовали руководители курганских силовых ведомств.