Фирма курганского экс-депутата облдумы Колташова стала убыточной

Компания «Курганмука», которая принадлежит бывшему депутату Курганской облдумы Олегу Колташову, отчиталась об убытках. Об этом говорится в бухгалтерской документации.
«Чистый убыток ООО „Курганмука“ за 2022 год составил 3 миллиона 556 тысяч рублей. Организация зарегистрирована в Тюмени», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС.
По данным СБИС, активы фирмы «Курганмука» превышают 25 млн рублей. Организация занимается оптовой торговлей мукой и макаронными изделиями.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Курганмука» по теме публикации. Ответ ожидается.
В 2020 году курганский бизнесмен Колташов как депутат регионального парламента задекларировал доход 1,17 млрд рублей за 2019 год. Он стал одним из самых богатых парламентариев области.
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