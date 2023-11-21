21 ноября 2023

Фирма курганского экс-депутата облдумы Колташова стала убыточной

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Компания «Курганмука» отчиталась об убытках Фото:

Компания «Курганмука», которая принадлежит бывшему депутату Курганской облдумы Олегу Колташову, отчиталась об убытках. Об этом говорится в бухгалтерской документации.

«Чистый убыток ООО „Курганмука“ за 2022 год составил 3 миллиона 556 тысяч рублей. Организация зарегистрирована в Тюмени», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС.

По данным СБИС, активы фирмы «Курганмука» превышают 25 млн рублей. Организация занимается оптовой торговлей мукой и макаронными изделиями.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Курганмука» по теме публикации. Ответ ожидается.

В 2020 году курганский бизнесмен Колташов как депутат регионального парламента задекларировал доход 1,17 млрд рублей за 2019 год. Он стал одним из самых богатых парламентариев области.

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Компания «Курганмука», которая принадлежит бывшему депутату Курганской облдумы Олегу Колташову, отчиталась об убытках. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Чистый убыток ООО „Курганмука“ за 2022 год составил 3 миллиона 556 тысяч рублей. Организация зарегистрирована в Тюмени», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. По данным СБИС, активы фирмы «Курганмука» превышают 25 млн рублей. Организация занимается оптовой торговлей мукой и макаронными изделиями. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Курганмука» по теме публикации. Ответ ожидается. В 2020 году курганский бизнесмен Колташов как депутат регионального парламента задекларировал доход 1,17 млрд рублей за 2019 год. Он стал одним из самых богатых парламентариев области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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