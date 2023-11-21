21 ноября 2023

В курганском дворе иномарка влетела в разрытую траншею. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный дом Курган, раскопки
В Кургане водитель иномарки не заметил раскопки и ограждения Фото:

Жители Кургана заметили иномарку, попавшую в разрытую траншею в одном из дворов центре Кургана. Видео URA.RU прислали читатели.

«Между домами Гоголя, 64 и Ленина, 28 раскопана теплотрасса уже месяц. Работы не ведутся. <…> Ну вот и первая ласточка», — сообщает жительницы города Светлана С. На видео показан въехавший в теплотрассу автомобиль Mitsubishi Lancer.

Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу КГК. В генерирующей компании ответили, что на данном участке проводится замена труб теплоснабжения и горячей воды. Также в компании заметили, что ограждение на данном участке имелось — после ДТП они оказались внутри открытой теплотрассы.

За комментарием журналисты обратились в городской отдел ГИБДД. В ведомстве ответили, что вызов на подобное происшествие они не получали.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Кургана заметили иномарку, попавшую в разрытую траншею в одном из дворов центре Кургана. Видео URA.RU прислали читатели. «Между домами Гоголя, 64 и Ленина, 28 раскопана теплотрасса уже месяц. Работы не ведутся. <…> Ну вот и первая ласточка», — сообщает жительницы города Светлана С. На видео показан въехавший в теплотрассу автомобиль Mitsubishi Lancer. Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу КГК. В генерирующей компании ответили, что на данном участке проводится замена труб теплоснабжения и горячей воды. Также в компании заметили, что ограждение на данном участке имелось — после ДТП они оказались внутри открытой теплотрассы. За комментарием журналисты обратились в городской отдел ГИБДД. В ведомстве ответили, что вызов на подобное происшествие они не получали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...