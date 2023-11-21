В курганском дворе иномарка влетела в разрытую траншею. Видео

22 ноября 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

В Кургане водитель иномарки не заметил раскопки и ограждения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители Кургана заметили иномарку, попавшую в разрытую траншею в одном из дворов центре Кургана. Видео URA.RU прислали читатели. «Между домами Гоголя, 64 и Ленина, 28 раскопана теплотрасса уже месяц. Работы не ведутся. <…> Ну вот и первая ласточка», — сообщает жительницы города Светлана С. На видео показан въехавший в теплотрассу автомобиль Mitsubishi Lancer. Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу КГК. В генерирующей компании ответили, что на данном участке проводится замена труб теплоснабжения и горячей воды. Также в компании заметили, что ограждение на данном участке имелось — после ДТП они оказались внутри открытой теплотрассы. За комментарием журналисты обратились в городской отдел ГИБДД. В ведомстве ответили, что вызов на подобное происшествие они не получали.

Жители Кургана заметили иномарку, попавшую в разрытую траншею в одном из дворов центре Кургана. Видео URA.RU прислали читатели. «Между домами Гоголя, 64 и Ленина, 28 раскопана теплотрасса уже месяц. Работы не ведутся. <…> Ну вот и первая ласточка», — сообщает жительницы города Светлана С. На видео показан въехавший в теплотрассу автомобиль Mitsubishi Lancer. Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу КГК. В генерирующей компании ответили, что на данном участке проводится замена труб теплоснабжения и горячей воды. Также в компании заметили, что ограждение на данном участке имелось — после ДТП они оказались внутри открытой теплотрассы. За комментарием журналисты обратились в городской отдел ГИБДД. В ведомстве ответили, что вызов на подобное происшествие они не получали.