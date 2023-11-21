Тюменский губернатор раскрыл детали встречи с президентом Путиным

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил вопросы, связанные со строительством новой объездной дороги вокруг Тюмени. Об этом глава региона заявил во время своего ежегодного послания.
«В этому году на встрече с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным мы обсуждали строительство южного обхода города Тюмени. Да, проект трудный, капиталоемкий, но мы уверенно двигаемся вперед, выполняя поручение лидера страны и уже завершаем подготовку проектной документации», — заявил губернатор Моор во время своего выступления.
Ранее агентство писало о том, что южный обход являются частью проекта строительства новой объездной дороги в Тюмени, общая стоимость которой может достичь нескольких десятков миллиардов рублей. Протяженность новой магистрали составит 21 километр.
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