На курганской границе запретили ввоз 36 тонн помидоров из Казахстана

В Курганскую область не пустили 36 тонн помидоров без маркировки из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«21 ноября 2023 года вблизи пункта пропуска „Петухово“ (Курганская область) через российско-казахстанскую границу при досмотре двух автомобилей выявлены нарушения при транспортировке продукции высокого фитосанитарного риска. На большей части упаковки продукции (помидоры) отсутствовала маркировка», — говорится в сообщении ведомства.
Специалисты протокол и выдали предписание на возврат грузов. Под контролем должностных лиц продукция возвращена на территорию Казахстана. В отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ.
В Курганскую область из Казахстана не пустили две партии с помидорами без маркировки (по 18 тонн)
Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям
В Курганскую область не пустили 36 тонн помидоров без маркировки из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «21 ноября 2023 года вблизи пункта пропуска „Петухово“ (Курганская область) через российско-казахстанскую границу при досмотре двух автомобилей выявлены нарушения при транспортировке продукции высокого фитосанитарного риска. На большей части упаковки продукции (помидоры) отсутствовала маркировка», — говорится в сообщении ведомства. Специалисты протокол и выдали предписание на возврат грузов. Под контролем должностных лиц продукция возвращена на территорию Казахстана. В отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ.