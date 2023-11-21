21 ноября 2023

На курганской границе запретили ввоз 36 тонн помидоров из Казахстана

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Две партии помидоров без маркировки пытались ввезти в Россию из Казахстана Фото:

В Курганскую область не пустили 36 тонн помидоров без маркировки из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«21 ноября 2023 года вблизи пункта пропуска „Петухово“ (Курганская область) через российско-казахстанскую границу при досмотре двух автомобилей выявлены нарушения при транспортировке продукции высокого фитосанитарного риска. На большей части упаковки продукции (помидоры) отсутствовала маркировка», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты протокол и выдали предписание на возврат грузов. Под контролем должностных лиц продукция возвращена на территорию Казахстана. В отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ.

В Курганскую область из Казахстана не пустили две партии с помидорами без маркировки (по 18 тонн)
В Курганскую область из Казахстана не пустили две партии с помидорами без маркировки (по 18 тонн)
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В Курганскую область не пустили 36 тонн помидоров без маркировки из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «21 ноября 2023 года вблизи пункта пропуска „Петухово“ (Курганская область) через российско-казахстанскую границу при досмотре двух автомобилей выявлены нарушения при транспортировке продукции высокого фитосанитарного риска. На большей части упаковки продукции (помидоры) отсутствовала маркировка», — говорится в сообщении ведомства. Специалисты протокол и выдали предписание на возврат грузов. Под контролем должностных лиц продукция возвращена на территорию Казахстана. В отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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