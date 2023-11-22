22 ноября 2023

Курганского бойца, погибшего на СВО, похоронят в Башкирии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Курганского бойца, погибшего в зоне СВО, похоронят в Башкирии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский военнослужащий ВС РФ Анатолий Миронов погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Бойца похоронят в Башкирии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате Курганской области.

«Военнослужащий Миронов Анатолий Васильевич погиб в зоне специальной военной операции. Боец родом из Катайского округа Курганской области, но хоронить его планируют в Республике Башкортостан, потому что там живут его родственники», — рассказали корреспонденту URA.RU в областном военкомате.

Курганского бойца, погибшего из зоны СВО, похоронят в Башкирии
Курганского бойца, погибшего из зоны СВО, похоронят в Башкирии
Фото:

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Курганский военнослужащий ВС РФ Анатолий Миронов погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Бойца похоронят в Башкирии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате Курганской области. «Военнослужащий Миронов Анатолий Васильевич погиб в зоне специальной военной операции. Боец родом из Катайского округа Курганской области, но хоронить его планируют в Республике Башкортостан, потому что там живут его родственники», — рассказали корреспонденту URA.RU в областном военкомате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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