Курганского бойца, погибшего в зоне СВО, похоронят в Башкирии
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Курганский военнослужащий ВС РФ Анатолий Миронов погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Бойца похоронят в Башкирии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате Курганской области.
«Военнослужащий Миронов Анатолий Васильевич погиб в зоне специальной военной операции. Боец родом из Катайского округа Курганской области, но хоронить его планируют в Республике Башкортостан, потому что там живут его родственники», — рассказали корреспонденту URA.RU в областном военкомате.
Курганского бойца, погибшего из зоны СВО, похоронят в Башкирии
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