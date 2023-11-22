Курганского бойца, погибшего в зоне СВО, похоронят в Башкирии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский военнослужащий ВС РФ Анатолий Миронов погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Бойца похоронят в Башкирии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате Курганской области.

«Военнослужащий Миронов Анатолий Васильевич погиб в зоне специальной военной операции. Боец родом из Катайского округа Курганской области, но хоронить его планируют в Республике Башкортостан, потому что там живут его родственники», — рассказали корреспонденту URA.RU в областном военкомате.