Курганец добился выплаты после незаконного отстранения от работы

Руководство отстранило от работы сотрудника Кетовского центра ветеринарии (Курганская область). Работник пожаловался в трудинспекцию и добился выплаты за незаконное решение начальства. Информация об этом опубликована на сайте Роструда.
«После вмешательства Государственной инспекции труда в Курганской области приказ об отстранении работника ГБУ „Кетовский центр ветеринарии“ был отменен. Работодатель начислил зарплату за незаконное отстранение сотрудника в сумме 7914,6 рублей», — указано в материалах трудинспекции.
Трудинспекция предупредила работодателя о недопустимости нарушения прав сотрудников Кетовского центра ветеринарии. Ранее медсестре из Шадринской больницы скорой медицинской помощи выплатили страховую компенсацию за перенесенное заболевание после того, как она обратилась с жалобой к заместителю генпрокурора РФ Сергею Зайцеву.
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