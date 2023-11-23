23 ноября 2023

Курганец добился выплаты после незаконного отстранения от работы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Трудинспекция помогла курганцу добиться компенсации Фото:

Руководство отстранило от работы сотрудника Кетовского центра ветеринарии (Курганская область). Работник пожаловался в трудинспекцию и добился выплаты за незаконное решение начальства. Информация об этом опубликована на сайте Роструда.

«После вмешательства Государственной инспекции труда в Курганской области приказ об отстранении работника ГБУ „Кетовский центр ветеринарии“ был отменен. Работодатель начислил зарплату за незаконное отстранение сотрудника в сумме 7914,6 рублей», — указано в материалах трудинспекции.

Трудинспекция предупредила работодателя о недопустимости нарушения прав сотрудников Кетовского центра ветеринарии. Ранее медсестре из Шадринской больницы скорой медицинской помощи выплатили страховую компенсацию за перенесенное заболевание после того, как она обратилась с жалобой к заместителю генпрокурора РФ Сергею Зайцеву.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководство отстранило от работы сотрудника Кетовского центра ветеринарии (Курганская область). Работник пожаловался в трудинспекцию и добился выплаты за незаконное решение начальства. Информация об этом опубликована на сайте Роструда. «После вмешательства Государственной инспекции труда в Курганской области приказ об отстранении работника ГБУ „Кетовский центр ветеринарии“ был отменен. Работодатель начислил зарплату за незаконное отстранение сотрудника в сумме 7914,6 рублей», — указано в материалах трудинспекции. Трудинспекция предупредила работодателя о недопустимости нарушения прав сотрудников Кетовского центра ветеринарии. Ранее медсестре из Шадринской больницы скорой медицинской помощи выплатили страховую компенсацию за перенесенное заболевание после того, как она обратилась с жалобой к заместителю генпрокурора РФ Сергею Зайцеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...