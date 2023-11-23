В Кургане стало на одного миллиардера меньше

Курганский предприниматель считался миллиардером по ошибке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане компетентные органы исправили ошибку в документации, согласно которой бизнесмен Михаил Авраамов считался миллиардером. Теперь он стал миллионером. Изменения отражены в финансовой отчетности ООО «Исеть 45», которой владеет предприниматель.

«Выручка ООО „Исеть 45“ за 2022 год: 572 млн 274 тысячи рублей. Чистая прибыль организации составила 6 млн 222 тысячи рублей», — указано в исправленной документации, опубликованной в сервисе СБИС.

Согласно СБИС, изменения в финансовую отчетность ООО «Исеть 45» были внесены 19 ноября 2023 года. Ранее в сервисе была размещена ошибочная информация о том, что чистая выручка организации, которой владеет Аврамов, превысила за 2022 год 6 млрд рублей.

По данным СБИС, ООО «Исеть 45» занимается оптовой торговлей продуктами питания и напитками. В компании работают 28 сотрудников. Кроме того, Авраамов владеет ТД «Исеть 45» (открыто в январе 2017 года), является совладельцем ООО «Курганмолтранс» (открыто в апреле 2023 года) и ООО «Реф Транс Груз» (действует с мая 2021 года).

В Кургане самыми известными миллиардерами были Дмитрий Ильтяков и Олег Колташов. Они как депутаты региональной областной думы публиковали декларации о доходах в 2020 году. Колташов отчитался о доходе в 1,17 млрд рублей за 2019 год, а Ильтяков задекларировал доход в 1,67 млрд рублей за 2019 год.