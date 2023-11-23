23 ноября 2023

Путин присвоил почетное звание сотруднику аэропорта Рощино

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Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече в Кремле. Москва, путин владимир
Путин присвоил почетное звание водителю аэропорта Рощино Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный заслуженный работник транспорта Российской Федерации» сотруднику аэропорта Рощино Владимиру Костко из Тюменской области. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ Владимиру Костко — водителю автомобиля акционерного общества аэропорт Рощино, Тюменская область», — написано в документе. Указ подписан президентом России 23 ноября.

Также Путин присвоил почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» Николаю Мирицкому — директору филиала публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети» — «Южное предприятие магистральных электрических сети». За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу.

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Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный заслуженный работник транспорта Российской Федерации» сотруднику аэропорта Рощино Владимиру Костко из Тюменской области. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. «За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ Владимиру Костко — водителю автомобиля акционерного общества аэропорт Рощино, Тюменская область», — написано в документе. Указ подписан президентом России 23 ноября. Также Путин присвоил почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» Николаю Мирицкому — директору филиала публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети» — «Южное предприятие магистральных электрических сети». За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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