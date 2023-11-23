Путин присвоил почетное звание сотруднику аэропорта Рощино

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный заслуженный работник транспорта Российской Федерации» сотруднику аэропорта Рощино Владимиру Костко из Тюменской области. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ Владимиру Костко — водителю автомобиля акционерного общества аэропорт Рощино, Тюменская область», — написано в документе. Указ подписан президентом России 23 ноября.
Также Путин присвоил почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» Николаю Мирицкому — директору филиала публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети» — «Южное предприятие магистральных электрических сети». За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу.
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