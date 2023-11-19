19 ноября 2023
18 ноября 2023

Свердловский блогер, чья супруга погибла в ДТП, поставил камеры на кладбище. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище и похороны. Тюмень, венок, могилы, похороны, кладбище
Александр Лещев 19 ноября похоронил супругу Викторию (архивное фото) Фото:

Блогер из Краснотурьинска Александр Лещев, чья супруга Виктория скончалась в ДТП, установил скрытые камеры видеонаблюдения, чтобы вычислять тех, кто портит могилы его близких. Об этом краснотуринец заявил в соцсетях.

«Когда я начал заниматься блогерством, то мне Porsche Cayenne били. Могилу отца курочили три раза. Сначала крест ломали, потом лавочки. После этого я камеры установил, сейчас [тоже] установили камеры, чтобы дернуть тех, кто придет. Представляете, мне камеры приходится ставить на кладбище, это нормально?» — сказал Лещев.

Авария, в которой погибла Виктория Лещева, произошла 15 ноября на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Девушка ехала на автобусе. Всего в аварии пострадали восемь человек. Кроме Лещевой, еще скончался водитель автобуса.

После трагедии Лещев стал рассказывать подписчикам о своем состоянии. Многие выразили желание помочь блогеру, другие — обвинили его в хайпе. 19 ноября он простился с супругой в Краснотурьинске. У Александра осталась дочь.

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Блогер из Краснотурьинска Александр Лещев, чья супруга Виктория скончалась в ДТП, установил скрытые камеры видеонаблюдения, чтобы вычислять тех, кто портит могилы его близких. Об этом краснотуринец заявил в соцсетях. «Когда я начал заниматься блогерством, то мне Porsche Cayenne били. Могилу отца курочили три раза. Сначала крест ломали, потом лавочки. После этого я камеры установил, сейчас [тоже] установили камеры, чтобы дернуть тех, кто придет. Представляете, мне камеры приходится ставить на кладбище, это нормально?» — сказал Лещев. Авария, в которой погибла Виктория Лещева, произошла 15 ноября на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Девушка ехала на автобусе. Всего в аварии пострадали восемь человек. Кроме Лещевой, еще скончался водитель автобуса. После трагедии Лещев стал рассказывать подписчикам о своем состоянии. Многие выразили желание помочь блогеру, другие — обвинили его в хайпе. 19 ноября он простился с супругой в Краснотурьинске. У Александра осталась дочь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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