Свердловский блогер, чья супруга погибла в ДТП, поставил камеры на кладбище. Видео

20 ноября 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Александр Лещев 19 ноября похоронил супругу Викторию (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Блогер из Краснотурьинска Александр Лещев, чья супруга Виктория скончалась в ДТП, установил скрытые камеры видеонаблюдения, чтобы вычислять тех, кто портит могилы его близких. Об этом краснотуринец заявил в соцсетях. «Когда я начал заниматься блогерством, то мне Porsche Cayenne били. Могилу отца курочили три раза. Сначала крест ломали, потом лавочки. После этого я камеры установил, сейчас [тоже] установили камеры, чтобы дернуть тех, кто придет. Представляете, мне камеры приходится ставить на кладбище, это нормально?» — сказал Лещев. Авария, в которой погибла Виктория Лещева, произошла 15 ноября на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Девушка ехала на автобусе. Всего в аварии пострадали восемь человек. Кроме Лещевой, еще скончался водитель автобуса. После трагедии Лещев стал рассказывать подписчикам о своем состоянии. Многие выразили желание помочь блогеру, другие — обвинили его в хайпе. 19 ноября он простился с супругой в Краснотурьинске. У Александра осталась дочь.

Блогер из Краснотурьинска Александр Лещев, чья супруга Виктория скончалась в ДТП, установил скрытые камеры видеонаблюдения, чтобы вычислять тех, кто портит могилы его близких. Об этом краснотуринец заявил в соцсетях. «Когда я начал заниматься блогерством, то мне Porsche Cayenne били. Могилу отца курочили три раза. Сначала крест ломали, потом лавочки. После этого я камеры установил, сейчас [тоже] установили камеры, чтобы дернуть тех, кто придет. Представляете, мне камеры приходится ставить на кладбище, это нормально?» — сказал Лещев. Авария, в которой погибла Виктория Лещева, произошла 15 ноября на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Девушка ехала на автобусе. Всего в аварии пострадали восемь человек. Кроме Лещевой, еще скончался водитель автобуса. После трагедии Лещев стал рассказывать подписчикам о своем состоянии. Многие выразили желание помочь блогеру, другие — обвинили его в хайпе. 19 ноября он простился с супругой в Краснотурьинске. У Александра осталась дочь.