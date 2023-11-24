В ЦБ объяснили рост инфляции в Курганской области

В Курганской области инфляция стала самой высокой в УрФО

Инфляция в Курганской области превысила показатель по всему УрФО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области ускорилась годовая инфляция. Показатель оказался выше, чем в Уральском федеральном округе, но меньше, чем по всей России. Корреспонденту URA.RU в курганском отделении Центробанка объяснили, чем вызван такой рост инфляции.

«Годовая инфляция в Курганской области в октябре ускорилась до 6,6%. Это выше, чем в Уральском федеральном округе (5,4%), но несколько ниже, чем в целом по России (6,7%). Рост цен ускорили возросшие издержки производителей и поставщиков, а также высокая потребительская активность», — рассказали URA.RU в региональном отделении Центробанка.

Сообщается, что в Курганской области подорожало обслуживание импортного оборудования, а также привезенные из других стран ингредиенты и добавки для производства еды. В пресс-службе пояснили, что из-за этого выросли издержи на местных предприятиях. Это привело к росту цен на мясные продукты, а также кондитерские и хлебные изделия. Также дорожать быстрее стала бытовая техника, в частности плиты и пылесосы. Корреспонденту URA.RU в пресс-службе рассказали, что подорожали и смартфоны, однако стоимость осталась ниже, чем в 2022 году.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области инфляция снижалась в четыре раза. Сообщается, что при расчете экспертами переставал учитываться мартовский всплеск цен в 2022 году.