Губернатор Шумков поздравил мам Курганской области с наступающим праздником. Видео

25 ноября 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков принял участие в концерте ко Дню матери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В канун Дня матери губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к женщинам региона. Тематический концерт «Профессия Мама» прошел на сцене областной филармонии 25 ноября, передает пресс-служба правительства региона. «У нас часто и очень много говорят о политике в отношении материнства, детства, общей стратегии государства. Я считаю, что это все можно свести к нескольким фразам. Главное, как можно больше рожать и как можно лучше воспитывать. Все остальное эти люди сделают сами», — сказал Вадим Шумков во время выступления на празднике. В филармонию были приглашены порядка тысячи многодетных матерей, мам и жен участников СВО. В рамках торжества многодетным матерям вручили знаки отличия «Материнская слава». В постановлении правительства с подписью губернатора указано, что сумма единоразовый выплаты, которая прилагается к награде, составляет 300 тысяч рублей. В Курганской области по инициативе губернатора реализуется комплекс мер, направленный на улучшение демографической ситуации, действует программа по повышению рождаемости. После вмешательства властей курганцы стали реже отдавать детей в детдома. Шумков намерен ограничить аборты. Он поставил медикам задачу отговорить 80% женщин от прерывания беременности, сообщали инсайдеры URA.RU. В ряде частных клиник уже отказались от этой процедуры. За последние пять лет в регионе от абортов отговорили более 1600 женщин. В сентябре власти Курганской области решили, что будут переводить на бюджет студенток колледжей, которые собрались рожать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В канун Дня матери губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к женщинам региона. Тематический концерт «Профессия Мама» прошел на сцене областной филармонии 25 ноября, передает пресс-служба правительства региона. «У нас часто и очень много говорят о политике в отношении материнства, детства, общей стратегии государства. Я считаю, что это все можно свести к нескольким фразам. Главное, как можно больше рожать и как можно лучше воспитывать. Все остальное эти люди сделают сами», — сказал Вадим Шумков во время выступления на празднике. В филармонию были приглашены порядка тысячи многодетных матерей, мам и жен участников СВО. В рамках торжества многодетным матерям вручили знаки отличия «Материнская слава». В постановлении правительства с подписью губернатора указано, что сумма единоразовый выплаты, которая прилагается к награде, составляет 300 тысяч рублей. В Курганской области по инициативе губернатора реализуется комплекс мер, направленный на улучшение демографической ситуации, действует программа по повышению рождаемости. После вмешательства властей курганцы стали реже отдавать детей в детдома. Шумков намерен ограничить аборты. Он поставил медикам задачу отговорить 80% женщин от прерывания беременности, сообщали инсайдеры URA.RU. В ряде частных клиник уже отказались от этой процедуры. За последние пять лет в регионе от абортов отговорили более 1600 женщин. В сентябре власти Курганской области решили, что будут переводить на бюджет студенток колледжей, которые собрались рожать.