Курганцев позвали работать на космодром «Восточный» с бесплатным проживанием

Водителей категории «D» из Курганской области позвали работать на космодром «Восточный». Вахтовикам пообещали предоставить бесплатное питание и проживание, указано в описании к вакансии
«Работа для жителей Курганской области. Требуются водители с категорией „D“ на космодром „Восточный“ (Амурская область). Зарплата: от 90 тысяч рублей в месяц. Питание и проживание предоставляется», — написано на портале «Авито Работа».
Водить предстоит пассажирские автобусы, в которых больше 30 мест. Наличие соответствующего опыта работы — обязательное условие трудоустройства.
Ранее жителей Курганской области звали на работу в ЯНАО. Вахтовикам предлагали строить объекты инфраструктуры ПАО «Газпром» на территории Бованенковского нефтегазового месторождения.
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