Курганцев позвали работать на космодром «Восточный» с бесплатным проживанием

Сейчас на космодроме проводятся экскурсии, комплекс открыт для туристов Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

Водителей категории «D» из Курганской области позвали работать на космодром «Восточный». Вахтовикам пообещали предоставить бесплатное питание и проживание, указано в описании к вакансии

«Работа для жителей Курганской области. Требуются водители с категорией „D“ на космодром „Восточный“ (Амурская область). Зарплата: от 90 тысяч рублей в месяц. Питание и проживание предоставляется», — написано на портале «Авито Работа».

Водить предстоит пассажирские автобусы, в которых больше 30 мест. Наличие соответствующего опыта работы — обязательное условие трудоустройства.

Ранее жителей Курганской области звали на работу в ЯНАО. Вахтовикам предлагали строить объекты инфраструктуры ПАО «Газпром» на территории Бованенковского нефтегазового месторождения.