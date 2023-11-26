26 ноября 2023
25 ноября 2023

Курганцев позвали работать на космодром «Восточный» с бесплатным проживанием

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас на космодроме проводятся экскурсии, комплекс открыт для туристов Фото:

Водителей категории «D» из Курганской области позвали работать на космодром «Восточный». Вахтовикам пообещали предоставить бесплатное питание и проживание, указано в описании к вакансии

«Работа для жителей Курганской области. Требуются водители с категорией „D“ на космодром „Восточный“ (Амурская область). Зарплата: от 90 тысяч рублей в месяц. Питание и проживание предоставляется», — написано на портале «Авито Работа».

Водить предстоит пассажирские автобусы, в которых больше 30 мест. Наличие соответствующего опыта работы — обязательное условие трудоустройства.

Ранее жителей Курганской области звали на работу в ЯНАО. Вахтовикам предлагали строить объекты инфраструктуры ПАО «Газпром» на территории Бованенковского нефтегазового месторождения.

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Водителей категории «D» из Курганской области позвали работать на космодром «Восточный». Вахтовикам пообещали предоставить бесплатное питание и проживание, указано в описании к вакансии «Работа для жителей Курганской области. Требуются водители с категорией „D“ на космодром „Восточный“ (Амурская область). Зарплата: от 90 тысяч рублей в месяц. Питание и проживание предоставляется», — написано на портале «Авито Работа». Водить предстоит пассажирские автобусы, в которых больше 30 мест. Наличие соответствующего опыта работы — обязательное условие трудоустройства. Ранее жителей Курганской области звали на работу в ЯНАО. Вахтовикам предлагали строить объекты инфраструктуры ПАО «Газпром» на территории Бованенковского нефтегазового месторождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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