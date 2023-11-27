В Кургане выросли цены на мандарины, но URA.RU нашло, где можно купить дешевле. Фото

В Кургане подорожали мандарины на 27%

28 ноября 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Самые дорогие мандарины в Кургане предлагают из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В магазинах Курганской области цены на мандарины выросли на 27% по сравнению с прошлым годом. Журналисты URA.RU обошли магазины и выяснили, где продаются самые дорогие, а где самые дешевые фрукты. «Разброс цен на мандарины в городе может быть от 104 до 379 рублей за килограмм. Проанализированы были сетевые супермаркеты Кургана. Так, например, самые дорогие предлагают в сети магазинов „Метрополис“ — 379 рублей за килограмм мандаринов из ЮАР. В „Ленте“ можно найти мандарины в пределах от 438 рублей (мандарины бэби) до 219 рублей за килограмм. В магазинах „Магнит“ было предложение с самой низкой ценой — 104 рубля за килограмм фруктов», — поясняют корреспонденты. Кроме ЮАР в продаже также представлены мандарины из Китая, Марокко, Турции. У частных торговцев можно найти мандарины из Абхазии. Специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» сравнили цены на мандарины за период с 1 по 22 ноября 2022 и 2023 годов. «Мандарины — средний чек на 221 рубль, что на 27% выше уровня прошлого года», — сообщили в «Чек Индекс». Также аналитики компании отметили, что средние траты на продукты к новогоднему столу выше прошлогоднего уровня. Кроме высокого спроса на товар, аналитики называют важным фактором роста цены и то, что большая часть таких продуктов является импортной. Ранее URA.RU писало, что мандарины в России подорожали в среднем на 70% за год. К Новому году цена может подняться еще на 5%. Магазины города предлагают ассортимент из мандаринов по разной цене Фото: URA.RU Мандарины привозят в Курган из разных стран Фото: URA.RU Скрин: приложение сети магазинов «Магнит» Скрин: приложение сети магазинов «Магнит» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В магазинах Курганской области цены на мандарины выросли на 27% по сравнению с прошлым годом. Журналисты URA.RU обошли магазины и выяснили, где продаются самые дорогие, а где самые дешевые фрукты. «Разброс цен на мандарины в городе может быть от 104 до 379 рублей за килограмм. Проанализированы были сетевые супермаркеты Кургана. Так, например, самые дорогие предлагают в сети магазинов „Метрополис“ — 379 рублей за килограмм мандаринов из ЮАР. В „Ленте“ можно найти мандарины в пределах от 438 рублей (мандарины бэби) до 219 рублей за килограмм. В магазинах „Магнит“ было предложение с самой низкой ценой — 104 рубля за килограмм фруктов», — поясняют корреспонденты. Кроме ЮАР в продаже также представлены мандарины из Китая, Марокко, Турции. У частных торговцев можно найти мандарины из Абхазии. Специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» сравнили цены на мандарины за период с 1 по 22 ноября 2022 и 2023 годов. «Мандарины — средний чек на 221 рубль, что на 27% выше уровня прошлого года», — сообщили в «Чек Индекс». Также аналитики компании отметили, что средние траты на продукты к новогоднему столу выше прошлогоднего уровня. Кроме высокого спроса на товар, аналитики называют важным фактором роста цены и то, что большая часть таких продуктов является импортной. Ранее URA.RU писало, что мандарины в России подорожали в среднем на 70% за год. К Новому году цена может подняться еще на 5%.