В Тюменской области изменят систему полетов в Москву

«ЮВТ Аэро» изменит аэропорт прибытия из Тобольска в Москву на Внуково

29 ноября 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Тоболяки будут прибывать во Внуково, а не Домодедово Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рейсы авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Тобольска в Москву и обратно со 2 декабря будут выполняться через аэропорт Внуково, а не Домодедово, как в настоящее время. Об этом сообщили в администрации Тобольска. «Со 2 декабря авиакомпания „ЮВТ Аэро“ будет выполнять рейсы из Тобольска в Москву в аэропорт Внуково, а не Домодедово, как было раньше. Вылеты в Тобольск будут также из Внуково», — рассказали в мэрии. Рейсы в столицу РФ выполняются по четвергам, субботам и понедельникам. Время вылета — 17:45, 18:00 и 22:00 соответственно.

Рейсы авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Тобольска в Москву и обратно со 2 декабря будут выполняться через аэропорт Внуково, а не Домодедово, как в настоящее время. Об этом сообщили в администрации Тобольска. «Со 2 декабря авиакомпания „ЮВТ Аэро“ будет выполнять рейсы из Тобольска в Москву в аэропорт Внуково, а не Домодедово, как было раньше. Вылеты в Тобольск будут также из Внуково», — рассказали в мэрии. Рейсы в столицу РФ выполняются по четвергам, субботам и понедельникам. Время вылета — 17:45, 18:00 и 22:00 соответственно.