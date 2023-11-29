В Тюменской области изменят систему полетов в Москву

«ЮВТ Аэро» изменит аэропорт прибытия из Тобольска в Москву на Внуково
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Авиапленэр в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, самолет, авиаперевозки, авиаперелет, авиаперевозчик
Тоболяки будут прибывать во Внуково, а не Домодедово Фото:

Рейсы авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Тобольска в Москву и обратно со 2 декабря будут выполняться через аэропорт Внуково, а не Домодедово, как в настоящее время. Об этом сообщили в администрации Тобольска.

«Со 2 декабря авиакомпания „ЮВТ Аэро“ будет выполнять рейсы из Тобольска в Москву в аэропорт Внуково, а не Домодедово, как было раньше. Вылеты в Тобольск будут также из Внуково», — рассказали в мэрии.

Рейсы в столицу РФ выполняются по четвергам, субботам и понедельникам. Время вылета — 17:45, 18:00 и 22:00 соответственно.

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Рейсы авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Тобольска в Москву и обратно со 2 декабря будут выполняться через аэропорт Внуково, а не Домодедово, как в настоящее время. Об этом сообщили в администрации Тобольска. «Со 2 декабря авиакомпания „ЮВТ Аэро“ будет выполнять рейсы из Тобольска в Москву в аэропорт Внуково, а не Домодедово, как было раньше. Вылеты в Тобольск будут также из Внуково», — рассказали в мэрии. Рейсы в столицу РФ выполняются по четвергам, субботам и понедельникам. Время вылета — 17:45, 18:00 и 22:00 соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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