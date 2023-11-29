В Тюменской области изменят систему полетов в Москву

Тоболяки будут прибывать во Внуково, а не Домодедово
Рейсы авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Тобольска в Москву и обратно со 2 декабря будут выполняться через аэропорт Внуково, а не Домодедово, как в настоящее время. Об этом сообщили в администрации Тобольска.
«Со 2 декабря авиакомпания „ЮВТ Аэро“ будет выполнять рейсы из Тобольска в Москву в аэропорт Внуково, а не Домодедово, как было раньше. Вылеты в Тобольск будут также из Внуково», — рассказали в мэрии.
Рейсы в столицу РФ выполняются по четвергам, субботам и понедельникам. Время вылета — 17:45, 18:00 и 22:00 соответственно.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!