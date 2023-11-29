ВС РФ освободили Артемовское: главное об СВО к вечеру 29 ноября

ВС РФ освободили село Артемовское в ДНР

29 ноября 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

Российские солдаты освободили Артемовское при поддержке артиллерии и авиации, уточнили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты освободили населенный пункт Артемовское от украинских солдат. Только за сутки они отразили три вражеские атаки и уничтожили до 250 человек на артемовском направлении. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 29 ноября. Российские солдаты из группировки «Южный» освободили населенный пункт Артемовское в Донецкой народной республике (ДНР), передает Пятый канал. За стуки российские военнослужащие отразили три атаки штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Всего Украина потеряла на этом фронтовом участке до 250 человек, уточнили в Минобороны РФ.

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Российские солдаты освободили населенный пункт Артемовское от украинских солдат. Только за сутки они отразили три вражеские атаки и уничтожили до 250 человек на артемовском направлении. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 29 ноября.