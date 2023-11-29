Новый экопарк в Кургане планируют открыть до новогодних праздников. Фото

30 ноября 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Мэр Кургана Елена Ситникова поделилась результатами работ по благоустройству экопарка в Рябково Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кургане завершаются работы по благоустройству нового экопарка в микрорайоне Рябково. Его планируют открыть до начала новогодних праздников. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «Друзья, до новогодних праздников планируем открыть экопарк в микрорайоне Рябково! Лесопарковая зона близка к завершению работы по благоустройству, всегда была очень популярна у горожан. Несколько поколений катались здесь на лыжах, занимались спортом и физкультурой и просто гуляли. <…> Уже установлена входная группа на одном из трех входов в экопарк. Пока ее закрыли защитным материалом», — пишет Ситникова. Также она сообщает, что на этой неделе подрядчик планирует завершить установку оснований для опор освещения в парке. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана отказались от идеи жилого строительства в 4 микрорайоне Заозерного района в пользу парка. Сообщалось, что парк будет занимать площадь почти 4 га и выделено на него дополнительно порядка 45 млн рублей. Позже, правительство дополнительно выделило 30 млн рублей на работы и наполнение парков в 4 микрорайоне, и экопарка в Рябково. В Кургане завершаются работы по благоустройству нового экопарка в Рябково Telegram-канал Елены Ситниковой; https://t.me/sitnikovaev45 Подрядчик планирует завершить установку оснований для опор освещения в парке на этой неделе Telegram-канал Елены Ситниковой; https://t.me/sitnikovaev45 Лесопарковая зона в экопарке близка к завершению работы по благоустройству Telegram-канал Елены Ситниковой; https://t.me/sitnikovaev45

В Кургане завершаются работы по благоустройству нового экопарка в микрорайоне Рябково. Его планируют открыть до начала новогодних праздников. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «Друзья, до новогодних праздников планируем открыть экопарк в микрорайоне Рябково! Лесопарковая зона близка к завершению работы по благоустройству, всегда была очень популярна у горожан. Несколько поколений катались здесь на лыжах, занимались спортом и физкультурой и просто гуляли. <…> Уже установлена входная группа на одном из трех входов в экопарк. Пока ее закрыли защитным материалом», — пишет Ситникова. Также она сообщает, что на этой неделе подрядчик планирует завершить установку оснований для опор освещения в парке. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана отказались от идеи жилого строительства в 4 микрорайоне Заозерного района в пользу парка. Сообщалось, что парк будет занимать площадь почти 4 га и выделено на него дополнительно порядка 45 млн рублей. Позже, правительство дополнительно выделило 30 млн рублей на работы и наполнение парков в 4 микрорайоне, и экопарка в Рябково.