29 ноября 2023

Новый экопарк в Кургане планируют открыть до новогодних праздников. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Тюмень, прогулка, парк, экопарк
Мэр Кургана Елена Ситникова поделилась результатами работ по благоустройству экопарка в Рябково Фото:

В Кургане завершаются работы по благоустройству нового экопарка в микрорайоне Рябково. Его планируют открыть до начала новогодних праздников. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«Друзья, до новогодних праздников планируем открыть экопарк в микрорайоне Рябково! Лесопарковая зона близка к завершению работы по благоустройству, всегда была очень популярна у горожан. Несколько поколений катались здесь на лыжах, занимались спортом и физкультурой и просто гуляли. <…> Уже установлена входная группа на одном из трех входов в экопарк. Пока ее закрыли защитным материалом», — пишет Ситникова. Также она сообщает, что на этой неделе подрядчик планирует завершить установку оснований для опор освещения в парке.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана отказались от идеи жилого строительства в 4 микрорайоне Заозерного района в пользу парка. Сообщалось, что парк будет занимать площадь почти 4 га и выделено на него дополнительно порядка 45 млн рублей. Позже, правительство дополнительно выделило 30 млн рублей на работы и наполнение парков в 4 микрорайоне, и экопарка в Рябково.

В Кургане завершаются работы по благоустройству нового экопарка в Рябково
В Кургане завершаются работы по благоустройству нового экопарка в Рябково
Подрядчик планирует завершить установку оснований для опор освещения в парке на этой неделе
Подрядчик планирует завершить установку оснований для опор освещения в парке на этой неделе
Лесопарковая зона в экопарке близка к завершению работы по благоустройству
Лесопарковая зона в экопарке близка к завершению работы по благоустройству

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В Кургане завершаются работы по благоустройству нового экопарка в микрорайоне Рябково. Его планируют открыть до начала новогодних праздников. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «Друзья, до новогодних праздников планируем открыть экопарк в микрорайоне Рябково! Лесопарковая зона близка к завершению работы по благоустройству, всегда была очень популярна у горожан. Несколько поколений катались здесь на лыжах, занимались спортом и физкультурой и просто гуляли. <…> Уже установлена входная группа на одном из трех входов в экопарк. Пока ее закрыли защитным материалом», — пишет Ситникова. Также она сообщает, что на этой неделе подрядчик планирует завершить установку оснований для опор освещения в парке. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана отказались от идеи жилого строительства в 4 микрорайоне Заозерного района в пользу парка. Сообщалось, что парк будет занимать площадь почти 4 га и выделено на него дополнительно порядка 45 млн рублей. Позже, правительство дополнительно выделило 30 млн рублей на работы и наполнение парков в 4 микрорайоне, и экопарка в Рябково.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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