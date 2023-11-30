30 ноября 2023

Что такое элитное жилье и где его найти в Тюмени

Элитным в Тюмени считается жилье, расположенное в центре
© Служба новостей «URA.RU»
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Элитных комплексов в Тюмени насчитывается всего три Фото:

Элитным в Тюмени считается жилье, расположенное в исторической части города. Помимо локации, статусным его делает и ряд других особенностей. Риелтор компании «Этажи» Эдуард Казарян рассказал URA.RU об отличительных чертах жилья для богатых на местном рынке недвижимости.

«На данный момент в Тюмени насчитывается три крупных жилых комплекса, которые по праву можно назвать элитными. Все они расположены в исторической части города. Жильцы этих домов имеют ряд привилегий», — сообщает Эдуард Казарян.

Из обязательных атрибутов такой недвижимости риелтор отмечает наличие охраняемой территории, подземный паркинг с лифтом, высокие потолки от 4-5 метров и свободную планировку. «Благодаря открытому пространству жильцы могут варьировать расположение комнат, в результате чего получают планировку, аналогов которой нет ни у кого», — добавляет Эдуард Казарян.

Отличительной особенностью элитных домов в Тюмени является и наличие чистой централизованной воды. Кроме того, в домах для состоятельных граждан предусмотрен ресепшн с собственной консьерж-службой и даже свой детейлинг, где можно обслуживать автомобиль.

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Элитным в Тюмени считается жилье, расположенное в исторической части города. Помимо локации, статусным его делает и ряд других особенностей. Риелтор компании «Этажи» Эдуард Казарян рассказал URA.RU об отличительных чертах жилья для богатых на местном рынке недвижимости. «На данный момент в Тюмени насчитывается три крупных жилых комплекса, которые по праву можно назвать элитными. Все они расположены в исторической части города. Жильцы этих домов имеют ряд привилегий», — сообщает Эдуард Казарян. Из обязательных атрибутов такой недвижимости риелтор отмечает наличие охраняемой территории, подземный паркинг с лифтом, высокие потолки от 4-5 метров и свободную планировку. «Благодаря открытому пространству жильцы могут варьировать расположение комнат, в результате чего получают планировку, аналогов которой нет ни у кого», — добавляет Эдуард Казарян. Отличительной особенностью элитных домов в Тюмени является и наличие чистой централизованной воды. Кроме того, в домах для состоятельных граждан предусмотрен ресепшн с собственной консьерж-службой и даже свой детейлинг, где можно обслуживать автомобиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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