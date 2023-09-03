03 сентября 2023
02 сентября 2023

Губернатор Шумков показал, как отремонтировали операционный блок в больнице для детей. Фото

Курганские власти выделят десять млн рублей на косметический ремонт больницы Красного креста
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, операционная, больница
Шумков рассказал, как отремонтировали операционную в детской больнице (архивное фото) Фото:

В Курганской детской больнице Красного креста завершился ремонт операционного блока. Власти потратили на него более 50 млн рублей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

«В конце 2022 года согласовали выделение более 50 млн рублей на детскую больницу Красного Креста. Сегодня уже открываем операционный блок после завершения ремонта. Закуплено и современное высокотехнологичное оборудование», — указано в посте telegram-канала «силаVправде (V. Шумков)».

Сообщается, что курганские власти вместе с руководством детской больницы договорились на дополнительное финансирование. Шумков пояснил, что медицинскому учреждению будет выделено десять млн рублей на благоустройство территории и косметический ремонт.

Ранее URA.RU писало, что в курганской детской больнице пообещали отремонтировать операционную. Губернатор Шумков заявил, что для медицинского учреждения закупят новое оборудование.

Власти отчитались о ремонте в детской больнице
Власти отчитались о ремонте в детской больнице
Фото:
Курганские власти выделят дополнительное финансирование на косметический ремонт
Курганские власти выделят дополнительное финансирование на косметический ремонт
Фото:

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В Курганской детской больнице Красного креста завершился ремонт операционного блока. Власти потратили на него более 50 млн рублей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале губернатора Курганской области Вадима Шумкова. «В конце 2022 года согласовали выделение более 50 млн рублей на детскую больницу Красного Креста. Сегодня уже открываем операционный блок после завершения ремонта. Закуплено и современное высокотехнологичное оборудование», — указано в посте telegram-канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что курганские власти вместе с руководством детской больницы договорились на дополнительное финансирование. Шумков пояснил, что медицинскому учреждению будет выделено десять млн рублей на благоустройство территории и косметический ремонт. Ранее URA.RU писало, что в курганской детской больнице пообещали отремонтировать операционную. Губернатор Шумков заявил, что для медицинского учреждения закупят новое оборудование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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