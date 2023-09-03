Губернатор Шумков показал, как отремонтировали операционный блок в больнице для детей. Фото

Курганские власти выделят десять млн рублей на косметический ремонт больницы Красного креста

04 сентября 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Шумков рассказал, как отремонтировали операционную в детской больнице (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской детской больнице Красного креста завершился ремонт операционного блока. Власти потратили на него более 50 млн рублей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале губернатора Курганской области Вадима Шумкова. «В конце 2022 года согласовали выделение более 50 млн рублей на детскую больницу Красного Креста. Сегодня уже открываем операционный блок после завершения ремонта. Закуплено и современное высокотехнологичное оборудование», — указано в посте telegram-канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что курганские власти вместе с руководством детской больницы договорились на дополнительное финансирование. Шумков пояснил, что медицинскому учреждению будет выделено десять млн рублей на благоустройство территории и косметический ремонт. Ранее URA.RU писало, что в курганской детской больнице пообещали отремонтировать операционную. Губернатор Шумков заявил, что для медицинского учреждения закупят новое оборудование. Власти отчитались о ремонте в детской больнице Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)» Курганские власти выделят дополнительное финансирование на косметический ремонт Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)»

В Курганской детской больнице Красного креста завершился ремонт операционного блока. Власти потратили на него более 50 млн рублей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале губернатора Курганской области Вадима Шумкова. «В конце 2022 года согласовали выделение более 50 млн рублей на детскую больницу Красного Креста. Сегодня уже открываем операционный блок после завершения ремонта. Закуплено и современное высокотехнологичное оборудование», — указано в посте telegram-канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что курганские власти вместе с руководством детской больницы договорились на дополнительное финансирование. Шумков пояснил, что медицинскому учреждению будет выделено десять млн рублей на благоустройство территории и косметический ремонт. Ранее URA.RU писало, что в курганской детской больнице пообещали отремонтировать операционную. Губернатор Шумков заявил, что для медицинского учреждения закупят новое оборудование.