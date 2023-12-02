Спасатели МЧС потушили пожар в Романовке Кетовского округа
В деревне Романовка Кетовского округа Курганской области пожарные 3 декабря потушили дом и спасли людей от огня. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Курганской области».
«В деревне Романовка Кетовского округа в жилом доме от источника открытого огня воспламенился газ, выходищий из баллончика с монтажной пеной. В доме на момент пожара находилось двое взрослых и четырехлетний ребенок. Спасатели потушили огонь за час», — говорится в сообщении представителей ведомства.
По данным МЧС, в пожаре хозяин дома получил ожог кистей рук. Огонь на площади 64 квадратных метра тушили 21 человек и 6 единиц техники.
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