02 декабря 2023
01 декабря 2023

Бастрыкин взял на контроль происшествие, в котором пострадал трехлетний ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Гоголя 42 Курган, потолок в трещинах, старая проводка
В Тюменской области на ребенка обрушился потолок Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации, в которой на трехлетнего ребенка из Тюменской области обрушился потолок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В СМИ и соцсетях сообщается, что в Абатском районе (Тюменская область) в одном из домов обрушился потолок. В результате этого под завалами оказался трехлетний ребенок. Он в тяжелом состоянии был госпитализирован», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Этим происшествием занялся глава СКР.

По словам пресс-службы, представители СУ СК России по Тюменской области начали проверку информации. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по региону Александру Кублякову доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации, в которой на трехлетнего ребенка из Тюменской области обрушился потолок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В СМИ и соцсетях сообщается, что в Абатском районе (Тюменская область) в одном из домов обрушился потолок. В результате этого под завалами оказался трехлетний ребенок. Он в тяжелом состоянии был госпитализирован», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Этим происшествием занялся глава СКР. По словам пресс-службы, представители СУ СК России по Тюменской области начали проверку информации. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по региону Александру Кублякову доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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