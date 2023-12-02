Бастрыкин взял на контроль происшествие, в котором пострадал трехлетний ребенок

03 декабря 2023 в 23:42 Размер текста - 17 +

В Тюменской области на ребенка обрушился потолок Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации, в которой на трехлетнего ребенка из Тюменской области обрушился потолок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В СМИ и соцсетях сообщается, что в Абатском районе (Тюменская область) в одном из домов обрушился потолок. В результате этого под завалами оказался трехлетний ребенок. Он в тяжелом состоянии был госпитализирован», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Этим происшествием занялся глава СКР. По словам пресс-службы, представители СУ СК России по Тюменской области начали проверку информации. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по региону Александру Кублякову доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации, в которой на трехлетнего ребенка из Тюменской области обрушился потолок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В СМИ и соцсетях сообщается, что в Абатском районе (Тюменская область) в одном из домов обрушился потолок. В результате этого под завалами оказался трехлетний ребенок. Он в тяжелом состоянии был госпитализирован», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Этим происшествием занялся глава СКР. По словам пресс-службы, представители СУ СК России по Тюменской области начали проверку информации. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по региону Александру Кублякову доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении.