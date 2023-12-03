Тюменские бизнесмены идут на хитрость, чтобы заработать в Новый год

04 декабря 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Бронь на загородные дома на новогодние праздники началась в Тюмени уже в начале осени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Владельцы тюменских баз отдыха идут на хитрость, чтобы заработать на желающих отметить новогодние праздники за городом. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в редакцию. «В сентябре мы снимали домик на одной из популярных баз отдыха. Ради интереса спросили, сколько будет стоить снять этот же дом на новогоднюю ночь. Хозяин нам сказал, что бронь доступна только от двух дней и стоимость будет составлять 45 тысяч рублей. Видя, что мы в замешательстве и сомневаемся, директор сказал, что раздумывать некогда, потому что дом уже на брони у северян, и если не внести предоплату, то он отдаст дом им», — сообщают тюменцы. По словам собеседников агентства, они решили перестраховаться и все-таки внесли депозит. С их слов, нескольким их знакомым озвучивались аналогичные условия. Ранее агентство писало о том, что еще в октябре в Тюмени закончились загородные дома для аренды на Новый год. По словам сотрудников баз отдыха, бронь на коттеджи и дома началась еще с конца лета.

Владельцы тюменских баз отдыха идут на хитрость, чтобы заработать на желающих отметить новогодние праздники за городом. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в редакцию. «В сентябре мы снимали домик на одной из популярных баз отдыха. Ради интереса спросили, сколько будет стоить снять этот же дом на новогоднюю ночь. Хозяин нам сказал, что бронь доступна только от двух дней и стоимость будет составлять 45 тысяч рублей. Видя, что мы в замешательстве и сомневаемся, директор сказал, что раздумывать некогда, потому что дом уже на брони у северян, и если не внести предоплату, то он отдаст дом им», — сообщают тюменцы. По словам собеседников агентства, они решили перестраховаться и все-таки внесли депозит. С их слов, нескольким их знакомым озвучивались аналогичные условия. Ранее агентство писало о том, что еще в октябре в Тюмени закончились загородные дома для аренды на Новый год. По словам сотрудников баз отдыха, бронь на коттеджи и дома началась еще с конца лета.