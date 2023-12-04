В Тюмени бойцам ЧВК «Вагнер» помогают получить звания ветеранов

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Открытие фонда «Защитники Отечества». Челябинск , шеврон, вагнер, патч, группа вагнер
Бойцам ЧВК помогают оформить документы Фото:

Фонд «Защитники Отечества» в Тюмени начал прием документов от бойцов ЧВК «Вагнер», которые желают получить статусы ветеранов боевых действий. Об этом сообщается в группе фонда в социальной сети «ВКонтакте».

«В настоящее время команда тюменского филиала фонда „Защитники Отечества“ принимает документы на получение статуса ветерана боевых действий от добровольцев ЧВК „Вагнер“. На данный момент в Министерство обороны России направлено более 100 пакетов документов», — рассказали в фонде.

Филиал фонда в Тюменской области заработал 1 июня. За прошедшее время в него обратились более 3 000 человек. Основные вопросы, с которыми приходят тюменцы, это предоставление социальной помощи, медицинской реабилитации, юридической и психолого-психотерапевтической поддержки, оформление документов, получении статуса ветерана или инвалида боевых действий.

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Фонд «Защитники Отечества» в Тюмени начал прием документов от бойцов ЧВК «Вагнер», которые желают получить статусы ветеранов боевых действий. Об этом сообщается в группе фонда в социальной сети «ВКонтакте». «В настоящее время команда тюменского филиала фонда „Защитники Отечества“ принимает документы на получение статуса ветерана боевых действий от добровольцев ЧВК „Вагнер“. На данный момент в Министерство обороны России направлено более 100 пакетов документов», — рассказали в фонде. Филиал фонда в Тюменской области заработал 1 июня. За прошедшее время в него обратились более 3 000 человек. Основные вопросы, с которыми приходят тюменцы, это предоставление социальной помощи, медицинской реабилитации, юридической и психолого-психотерапевтической поддержки, оформление документов, получении статуса ветерана или инвалида боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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