В Тюмени бойцам ЧВК «Вагнер» помогают получить звания ветеранов

Бойцам ЧВК помогают оформить документы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фонд «Защитники Отечества» в Тюмени начал прием документов от бойцов ЧВК «Вагнер», которые желают получить статусы ветеранов боевых действий. Об этом сообщается в группе фонда в социальной сети «ВКонтакте».

«В настоящее время команда тюменского филиала фонда „Защитники Отечества“ принимает документы на получение статуса ветерана боевых действий от добровольцев ЧВК „Вагнер“. На данный момент в Министерство обороны России направлено более 100 пакетов документов», — рассказали в фонде.

Филиал фонда в Тюменской области заработал 1 июня. За прошедшее время в него обратились более 3 000 человек. Основные вопросы, с которыми приходят тюменцы, это предоставление социальной помощи, медицинской реабилитации, юридической и психолого-психотерапевтической поддержки, оформление документов, получении статуса ветерана или инвалида боевых действий.