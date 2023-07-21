В летних лагерях Тюменской области отдохнут тысячи детей из ХМАО и ЯНАО

Летом 2023 года в лагерях Тюменской области будет организован отдых для восьми тысяч детей из ХМАО и ЯНАО. Об этом со ссылкой на слова губернатора региона Александра Моора сообщает telegram-канал Информационного центра областного правительства.
«Более четырех тысяч детей из Югры и Ямала уже отдохнули в лагерях региона. Огромным спросом пользуются наши загородные центры. В них очень сильная педагогическая составляющая», — заявил губернатор Тюменской области.
Он добавил, что в летних лагерях региона организованы тематические смены. В том числе, с уклоном на профориентацию и подготовку детей к обучению в старших классах. Тюменская область сотрудничает с ХМАО и ЯНАО по вопросам организации летнего отдыха для детей более 20 лет.
Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор посетил детский центр «Ребячья республика». В лагере были созданы все условия для реализации программ проекта «Российское движение детей и молодежи» (РДДМ), который был создан по инициативе президента России Владимира Путина.
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