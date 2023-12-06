Чиновники мэрии занимаются поиском мусорных контейнеров из-за курганцев

07 декабря 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

Курганцы перекатывают контейнеры с мусором по своему желанию, из-за чего регуляторам приходится искать их Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудникам администрации Кургана приходится искать мусорные контейнеры из-за того, что жители перевозят и перестанавливают их с места площадок. Об этом заявил директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков в ходе заседания комиссии по бюджету, налогам и сборам, передает корреспондент URA.RU. «У нас есть норматив, где должна стоять контейнерная площадка. Многих не устраивает местоположение: кто-то считает, что у него слишком близко с домом стоит площадка, другие — что далеко. Они их катают, кто-то поближе к себе, а кто от себя. Иногда регулятор не может найти контейнеры. <…> Проблема существует, нам постоянно поступают жалобы», — говорит Плешков. При этом он сообщил, что благоустройство контейнерных площадок продолжаются. С его слов, были заключены контракты на благоустройство 53 площадок, предусмотренные ассигнованиями в размере 11 млн рублей. Депутат гордумы Иван Камшилов, присутствовавший на заседании, заявил, что для того, чтобы исключить 90% подобных случаев необходимо заасфальтировать и оборудовать контейнерные площадки. Ему ответил другой депутат, член комиссии депутат Иван Портнов, который сказал, что идея с установкой площадок проблему не решит. «Снимать колеса на контейнерах придется в любом случае», — ответил Портнов. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана организовали работы по оборудованию в городе мусорных площадок, чтобы они соответствовали современным экологическим нормам. Пресс-служба мэрии сообщала, что с октября 2022 года по июнь 2023 года было оборудовано 28 контейнерных площадок в частном секторе Кургана и велись работы по обустройству еще 12 площадок. Также, ранее Иван Камшилов сообщал, что мусорные контейнеры, согласно требованиям СанПиН, должны стоять на асфальтовом или бетонном покрытии с уклоном для сточных вод. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудникам администрации Кургана приходится искать мусорные контейнеры из-за того, что жители перевозят и перестанавливают их с места площадок. Об этом заявил директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков в ходе заседания комиссии по бюджету, налогам и сборам, передает корреспондент URA.RU. «У нас есть норматив, где должна стоять контейнерная площадка. Многих не устраивает местоположение: кто-то считает, что у него слишком близко с домом стоит площадка, другие — что далеко. Они их катают, кто-то поближе к себе, а кто от себя. Иногда регулятор не может найти контейнеры. <…> Проблема существует, нам постоянно поступают жалобы», — говорит Плешков. При этом он сообщил, что благоустройство контейнерных площадок продолжаются. С его слов, были заключены контракты на благоустройство 53 площадок, предусмотренные ассигнованиями в размере 11 млн рублей. Депутат гордумы Иван Камшилов, присутствовавший на заседании, заявил, что для того, чтобы исключить 90% подобных случаев необходимо заасфальтировать и оборудовать контейнерные площадки. Ему ответил другой депутат, член комиссии депутат Иван Портнов, который сказал, что идея с установкой площадок проблему не решит. «Снимать колеса на контейнерах придется в любом случае», — ответил Портнов. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана организовали работы по оборудованию в городе мусорных площадок, чтобы они соответствовали современным экологическим нормам. Пресс-служба мэрии сообщала, что с октября 2022 года по июнь 2023 года было оборудовано 28 контейнерных площадок в частном секторе Кургана и велись работы по обустройству еще 12 площадок. Также, ранее Иван Камшилов сообщал, что мусорные контейнеры, согласно требованиям СанПиН, должны стоять на асфальтовом или бетонном покрытии с уклоном для сточных вод.