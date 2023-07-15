Власти Кургана пообещали привести в порядок мусорные площадки

Мэрия Кургана запланировала навести порядок на мусорных площадках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана организовали работы по оборудованию в городе мусорных площадок, чтобы они соответствовали современным экологическим нормам. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба мэрии в ответе на редакционный запрос.

«С октября 2022 года по июнь 2023 года оборудовано 28 контейнерных площадок в частном секторе Кургана в микрорайонах Рябково, Восточный, Черемухово, Левашово, Глинки, ул. Набережная, ул. Кирова. Ведутся работы по обустройству 12 контейнерных площадок в микрорайонах Глинки, Вороновка и Рябково», — написано в ответе пресс-службы мэрии Кургана.

Уточняется, что на июль—август запланировано оборудование согласно нормативным требованиям 31 контейнерной площадки в Черемухово, Рябково, Керамзитном, Лесном, Учхозе. До конца строительного сезона, говорится в ответе пресс-службы мэрии, в порядок приведут еще 43 контейнерные площадки.

Ранее депутат Курганской городской думы Иван Камшилов рассказал URA.RU о том, что мусорные контейнеры, согласно требованиям СанПиН, должны стоять на асфальтовом или бетонном покрытии с уклоном для сточных вод. К площадкам ТКО оборудуются подъездные пути. Вокруг контейнеров с трех сторон, поясняет Камшилов, необходимо установить ограждение, препятствующее распространению отходов. По его данным за 2022 год количество оборудованных площадок для ТКО в Кургане составило всего лишь 6%.