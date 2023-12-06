Путин наградил тюменца, спасшего товарищей на СВО

07 декабря 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Тюменец подписал контракт после начала СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин наградил жителя поселка Сетово Тобольского района Тюменской области Александра Лавыгина медалью «За храбрость» II степени. Об этом URA.RU рассказал глава района Леонид Митрюшкин. Лавыгин на СВО спас своих сослуживцев. «Медалью „За храбрость“ второй степени указом президента Владимира Путина награжден житель поселка Сетово Александр Лавыгин. Они спас своих сослуживцев в зоне специальной военной операции», — рассказал Леонид Митрюшкин. После службы в армии Александр Лавыгин остался в Вооруженных силах РФ. А после начала спецоперации подписал контракт и уехал защищать Донбасс и российские рубежи. Заслуженную медаль мужчине вручили глава района и военком Алексей Бердин.

Президент РФ Владимир Путин наградил жителя поселка Сетово Тобольского района Тюменской области Александра Лавыгина медалью «За храбрость» II степени. Об этом URA.RU рассказал глава района Леонид Митрюшкин. Лавыгин на СВО спас своих сослуживцев. «Медалью „За храбрость“ второй степени указом президента Владимира Путина награжден житель поселка Сетово Александр Лавыгин. Они спас своих сослуживцев в зоне специальной военной операции», — рассказал Леонид Митрюшкин. После службы в армии Александр Лавыгин остался в Вооруженных силах РФ. А после начала спецоперации подписал контракт и уехал защищать Донбасс и российские рубежи. Заслуженную медаль мужчине вручили глава района и военком Алексей Бердин.