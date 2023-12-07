07 декабря 2023

Школы Кургана будут закрыты в субботу из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Морозы. Курган, холод, зима, мороз
Курганские школьники из-за морозов будут учиться дома Фото:

Курганские школьники останутся на дистанционном обучении из-за морозной погоды. Школы для них будут закрыты, обучение пройдет дистанционно. Об этом сообщила мэр Кургана в своих соцсетях.

«9 декабря, в связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся <…> будут проводиться в дистанционном режиме», — написала глава Елена Ситникова в своем аккаунте соцсети «ВКонтакте». Ограничение коснется первой и второй учебных смен, учащихся с 1 по 11 класс.

Школьники находятся на дистанте уже третий день подряд. Онлайн-обучение ввели из-за морозной погоды — ночью температура опускается ниже минус 30 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что всем курганским школьникам продлили дистант. Ограничения, введенные из-за морозов 7 декабря, были продлены на следующий день.

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Курганские школьники останутся на дистанционном обучении из-за морозной погоды. Школы для них будут закрыты, обучение пройдет дистанционно. Об этом сообщила мэр Кургана в своих соцсетях. «9 декабря, в связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся <…> будут проводиться в дистанционном режиме», — написала глава Елена Ситникова в своем аккаунте соцсети «ВКонтакте». Ограничение коснется первой и второй учебных смен, учащихся с 1 по 11 класс. Школьники находятся на дистанте уже третий день подряд. Онлайн-обучение ввели из-за морозной погоды — ночью температура опускается ниже минус 30 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что всем курганским школьникам продлили дистант. Ограничения, введенные из-за морозов 7 декабря, были продлены на следующий день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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