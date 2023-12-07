Школы Кургана будут закрыты в субботу из-за морозов

08 декабря 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Курганские школьники из-за морозов будут учиться дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские школьники останутся на дистанционном обучении из-за морозной погоды. Школы для них будут закрыты, обучение пройдет дистанционно. Об этом сообщила мэр Кургана в своих соцсетях. «9 декабря, в связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся <…> будут проводиться в дистанционном режиме», — написала глава Елена Ситникова в своем аккаунте соцсети «ВКонтакте». Ограничение коснется первой и второй учебных смен, учащихся с 1 по 11 класс. Школьники находятся на дистанте уже третий день подряд. Онлайн-обучение ввели из-за морозной погоды — ночью температура опускается ниже минус 30 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что всем курганским школьникам продлили дистант. Ограничения, введенные из-за морозов 7 декабря, были продлены на следующий день.

Курганские школьники останутся на дистанционном обучении из-за морозной погоды. Школы для них будут закрыты, обучение пройдет дистанционно. Об этом сообщила мэр Кургана в своих соцсетях. «9 декабря, в связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся <…> будут проводиться в дистанционном режиме», — написала глава Елена Ситникова в своем аккаунте соцсети «ВКонтакте». Ограничение коснется первой и второй учебных смен, учащихся с 1 по 11 класс. Школьники находятся на дистанте уже третий день подряд. Онлайн-обучение ввели из-за морозной погоды — ночью температура опускается ниже минус 30 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что всем курганским школьникам продлили дистант. Ограничения, введенные из-за морозов 7 декабря, были продлены на следующий день.