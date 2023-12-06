Курганским школьникам из-за аномальных холодов продлили дистант

07 декабря 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

7 и 8 декабря школьники в Кургане будут учиться на дистанте Фото: Екатерина Сычкова В Кургане из-за низкой температуры будут несколько дней заниматься на дистанционном обучении. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «В связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся второй смены с 1 по 11 класс с 7 декабря, а также первой и второй смен с 1 по 11 класс с 8 декабря, будут проводиться в дистанционном режиме. Соблюдайте правила личной и пожарной безопасности. При выходе на улицу одевайтесь теплее», — указано в посте канала «Елена Ситникова». Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за холодов 7 декабря отменили занятия для учащихся второй смены. По данным метеорологов, в этот день столбик термометра опустится до отметки -32 градуса. Вслед за Курганом занятия первой и второй смен отменили в Шадринске.

В Кургане из-за низкой температуры будут несколько дней заниматься на дистанционном обучении. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «В связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся второй смены с 1 по 11 класс с 7 декабря, а также первой и второй смен с 1 по 11 класс с 8 декабря, будут проводиться в дистанционном режиме. Соблюдайте правила личной и пожарной безопасности. При выходе на улицу одевайтесь теплее», — указано в посте канала «Елена Ситникова». Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за холодов 7 декабря отменили занятия для учащихся второй смены. По данным метеорологов, в этот день столбик термометра опустится до отметки -32 градуса. Вслед за Курганом занятия первой и второй смен отменили в Шадринске.