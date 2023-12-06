06 декабря 2023

Курганским школьникам из-за аномальных холодов продлили дистант

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, зима, рюкзаки, дети, зимняя одежда, школьники, ученики, зимние каникулы
7 и 8 декабря школьники в Кургане будут учиться на дистанте Фото:

В Кургане из-за низкой температуры будут несколько дней заниматься на дистанционном обучении. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«В связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся второй смены с 1 по 11 класс с 7 декабря, а также первой и второй смен с 1 по 11 класс с 8 декабря, будут проводиться в дистанционном режиме. Соблюдайте правила личной и пожарной безопасности. При выходе на улицу одевайтесь теплее», — указано в посте канала «Елена Ситникова».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за холодов 7 декабря отменили занятия для учащихся второй смены. По данным метеорологов, в этот день столбик термометра опустится до отметки -32 градуса. Вслед за Курганом занятия первой и второй смен отменили в Шадринске.

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В Кургане из-за низкой температуры будут несколько дней заниматься на дистанционном обучении. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «В связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся второй смены с 1 по 11 класс с 7 декабря, а также первой и второй смен с 1 по 11 класс с 8 декабря, будут проводиться в дистанционном режиме. Соблюдайте правила личной и пожарной безопасности. При выходе на улицу одевайтесь теплее», — указано в посте канала «Елена Ситникова». Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за холодов 7 декабря отменили занятия для учащихся второй смены. По данным метеорологов, в этот день столбик термометра опустится до отметки -32 градуса. Вслед за Курганом занятия первой и второй смен отменили в Шадринске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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