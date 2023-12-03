Курганский омбудсмен объяснила, почему сериалы типа «Слово пацана» не для детей

Курганский омбудсмен: детям не нужно смотреть сериалы типа «Слово пацана»

04 декабря 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Омбудсмен Алена Лопатина напомнила, что контент с маркировкой «18+» — не для детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганским детям не стоит смотреть контент на котором стоит маркировка «18+», и за этим должны следить родители. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина. Недавно вышедший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» имеет такую маркировку. «Каждый продукт культурного производства, который рассчитан на массы, должен быть промаркирован в соответствии с законом. Наши несовершеннолетние не должны видеть в свободном доступе то, что промаркировано, например, „18+“. Также родители не должны допускать, чтобы их дети смотрели контент с маркировкой „16+“, если те младше этого возраста», — рассказала Лопатина. По ее словам, сейчас есть очень много спорного контента, и не все, что выходит на широкую аудиторию, одинаково полезно для подрастающего поколения. Лопатина добавила, что пока ей никто из региона не присылал жалобы на сериал «Слово пацана». Сериал режиссера Жоры Крыжовникова вышел 9 ноября, и на 4 декабря занимал четвертое место в топ-250 рейтинга «Кинопоиска». При этом уже появляются призывы запретить сериал. Омбудсмен по правам ребенка в республике Татарстан Ирина Волынец считает, что сериал должен быть запрещен на территории страны, так как романтизирует бандитизм в глазах молодежи. В Тюмени некоторые подростки, подражая героям сериала, рисуют знаки «принадлежности к районам». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганским детям не стоит смотреть контент на котором стоит маркировка «18+», и за этим должны следить родители. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина. Недавно вышедший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» имеет такую маркировку. «Каждый продукт культурного производства, который рассчитан на массы, должен быть промаркирован в соответствии с законом. Наши несовершеннолетние не должны видеть в свободном доступе то, что промаркировано, например, „18+“. Также родители не должны допускать, чтобы их дети смотрели контент с маркировкой „16+“, если те младше этого возраста», — рассказала Лопатина. По ее словам, сейчас есть очень много спорного контента, и не все, что выходит на широкую аудиторию, одинаково полезно для подрастающего поколения. Лопатина добавила, что пока ей никто из региона не присылал жалобы на сериал «Слово пацана». Сериал режиссера Жоры Крыжовникова вышел 9 ноября, и на 4 декабря занимал четвертое место в топ-250 рейтинга «Кинопоиска». При этом уже появляются призывы запретить сериал. Омбудсмен по правам ребенка в республике Татарстан Ирина Волынец считает, что сериал должен быть запрещен на территории страны, так как романтизирует бандитизм в глазах молодежи. В Тюмени некоторые подростки, подражая героям сериала, рисуют знаки «принадлежности к районам».