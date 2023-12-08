Максим Фадеев вспомнил курганские районы после сериала «Слово пацана»

Родившийся и выросший в Кургане музыкант Максим Фадеев высказался о нашумевшем сериале «Слово пацана». Он считает, что такое кино не оказывает негативного влияния на детские умы, а также вспомнил о своей юности и курганских районах. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Что касается возгласов на тему того, что такие сериалы негативно влияют на детей и подростков и их надо запретить <…> Слово пацана» будет за границами этого списка. Как педагог, я могу говорить уверенно, что никакого влияния он на умы не оказывает», — пишет Фадеев. Он считает, что данный сериал — это про уличных мальчишек из 70-80 годов прошлого века, и Фадеев также был в таких компаниях, гулявших по курганскому району Энергетики. Свою молодость он отразил в клипе «Орлы или вороны».
Улицу и ее обитателей музыкант считает отдельным культурным пластом. «Он существует и сегодня, и он был 25 лет назад, только раньше в нем было больше „романтики“, искренности, веры в героизм», — пишет Фадеев. Чтобы дети не пропали на улице, важно формировать их позитивную психику в семье, резюмировал музыкант.
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