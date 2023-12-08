Максим Фадеев вспомнил курганские районы после сериала «Слово пацана»

Максим Фадеев: «Слово пацана» не оказывает влияния на умы

08 декабря 2023 в 19:57 Размер текста - 17 +

Максим Фадеев высказался о сериале «Слово Пацана» и вспомнил свой клип Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родившийся и выросший в Кургане музыкант Максим Фадеев высказался о нашумевшем сериале «Слово пацана». Он считает, что такое кино не оказывает негативного влияния на детские умы, а также вспомнил о своей юности и курганских районах. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Что касается возгласов на тему того, что такие сериалы негативно влияют на детей и подростков и их надо запретить <…> Слово пацана» будет за границами этого списка. Как педагог, я могу говорить уверенно, что никакого влияния он на умы не оказывает», — пишет Фадеев. Он считает, что данный сериал — это про уличных мальчишек из 70-80 годов прошлого века, и Фадеев также был в таких компаниях, гулявших по курганскому району Энергетики. Свою молодость он отразил в клипе «Орлы или вороны». Улицу и ее обитателей музыкант считает отдельным культурным пластом. «Он существует и сегодня, и он был 25 лет назад, только раньше в нем было больше „романтики“, искренности, веры в героизм», — пишет Фадеев. Чтобы дети не пропали на улице, важно формировать их позитивную психику в семье, резюмировал музыкант.

Родившийся и выросший в Кургане музыкант Максим Фадеев высказался о нашумевшем сериале «Слово пацана». Он считает, что такое кино не оказывает негативного влияния на детские умы, а также вспомнил о своей юности и курганских районах. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Что касается возгласов на тему того, что такие сериалы негативно влияют на детей и подростков и их надо запретить <…> Слово пацана» будет за границами этого списка. Как педагог, я могу говорить уверенно, что никакого влияния он на умы не оказывает», — пишет Фадеев. Он считает, что данный сериал — это про уличных мальчишек из 70-80 годов прошлого века, и Фадеев также был в таких компаниях, гулявших по курганскому району Энергетики. Свою молодость он отразил в клипе «Орлы или вороны». Улицу и ее обитателей музыкант считает отдельным культурным пластом. «Он существует и сегодня, и он был 25 лет назад, только раньше в нем было больше „романтики“, искренности, веры в героизм», — пишет Фадеев. Чтобы дети не пропали на улице, важно формировать их позитивную психику в семье, резюмировал музыкант.