В Кургане прошел балет «Щелкунчик» с участием артистки из Японии. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Балет Щелкунчик. Курган
В курганской филармонии прошел балет «Щелкунчик» Фото:

В Кургане прошло выступление московской труппы «Новый классический балет» под руководством Михаила Михайлова. Артисты продемонстрировали на сцене филармонии балет «Щелкунчик». Корреспонденты URA.RU, побывавшие на мероприятии, собрали фоторепортаж о том, как это было.

«В Кургане выступили балеруны и балерины из Москвы. Жителям города показали балет „Щелкунчик“ с участием артистки из Японии, ныне живущей в столице, Мариной Сибаямой. Московская труппа выступает в Кургане в третий раз», — передает корреспондент URA.RU

Балет Щелкунчик. Курган
На сцене курганской филармонии прошел балет «Щелкунчик»
Фото:
Балет Щелкунчик. Курган
Выступление московского балета прошло 8 декабря
Фото:
Балет Щелкунчик. Курган
Перед курганцами выступила балерина из Японии Марина Сибаяма (в белом)
Фото:
Балет Щелкунчик. Курган
«Новый классический балет» приезжает в Курган в третий раз
Фото:
Балет Щелкунчик. Курган
Японская балерина выступила в образе Щелкунчика
Фото:
Балет Щелкунчик. Курган
Курганцы собрались на новогодний балет в филармонии
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане прошло выступление московской труппы «Новый классический балет» под руководством Михаила Михайлова. Артисты продемонстрировали на сцене филармонии балет «Щелкунчик». Корреспонденты URA.RU, побывавшие на мероприятии, собрали фоторепортаж о том, как это было. «В Кургане выступили балеруны и балерины из Москвы. Жителям города показали балет „Щелкунчик“ с участием артистки из Японии, ныне живущей в столице, Мариной Сибаямой. Московская труппа выступает в Кургане в третий раз», — передает корреспондент URA.RU
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...