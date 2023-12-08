В курганской филармонии прошел балет «Щелкунчик» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане прошло выступление московской труппы «Новый классический балет» под руководством Михаила Михайлова. Артисты продемонстрировали на сцене филармонии балет «Щелкунчик». Корреспонденты URA.RU, побывавшие на мероприятии, собрали фоторепортаж о том, как это было.

«В Кургане выступили балеруны и балерины из Москвы. Жителям города показали балет „Щелкунчик“ с участием артистки из Японии, ныне живущей в столице, Мариной Сибаямой. Московская труппа выступает в Кургане в третий раз», — передает корреспондент URA.RU

На сцене курганской филармонии прошел балет «Щелкунчик» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выступление московского балета прошло 8 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перед курганцами выступила балерина из Японии Марина Сибаяма (в белом) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Новый классический балет» приезжает в Курган в третий раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Японская балерина выступила в образе Щелкунчика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU