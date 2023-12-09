В Курганской области прогнозируются морозы ниже -40 градусов

10 декабря 2023 в 06:14 Размер текста - 17 +

Столбики термометров опустятся до -45 градусов из-за антициклона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Над Курганской областью пройдет ядро мощного антициклона, что усилит морозы до -45 градусов. Об этом сообщил курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. «11 и 12 декабря в регионе ожидается усиление морозов, пик прогнозируется ночью и утром 12 декабря, когда температура будет понижаться до -40…-45 градусов. В Кургане днем и ночью -30…-35 градусов. В Далматово уже фиксировали морозы до -42,1 градуса, в этот раз цифры могут быть еще ниже. Усиление холодов связано с мощным антициклоном, который вышел с территории Баренцева моря», — рассказал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45» В последние дни антициклон спускался в более южные широты, 11 и 12 декабря его ядро пройдет вдоль восточного склона Уральских гор. 12 декабря его центр будет над западной частью Курганской области. Синоптик отметил, что атмосферное давление на уровне станции поднимется до 791 миллиметра ртутного столба, что «близко к рекордным значениям». Прошлый такой рекорд был зафиксирован 20 ноября 2016 года, когда было 793,3 миллиметра ртутного столба, и он был отмечен при схожих обстоятельствах. Мэр Кургана Елена Ситникова рекомендовала курганцам не выходить из дома в период холодов. В том случае, если остается необходимость выйти на улицу, следует надевать теплую верхнюю одежду и свободную обувь, а также прикрывать уши и не носить украшения из металла. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Над Курганской областью пройдет ядро мощного антициклона, что усилит морозы до -45 градусов. Об этом сообщил курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. «11 и 12 декабря в регионе ожидается усиление морозов, пик прогнозируется ночью и утром 12 декабря, когда температура будет понижаться до -40…-45 градусов. В Кургане днем и ночью -30…-35 градусов. В Далматово уже фиксировали морозы до -42,1 градуса, в этот раз цифры могут быть еще ниже. Усиление холодов связано с мощным антициклоном, который вышел с территории Баренцева моря», — рассказал Винштейн в своем telegram-канале «Погода 45» В последние дни антициклон спускался в более южные широты, 11 и 12 декабря его ядро пройдет вдоль восточного склона Уральских гор. 12 декабря его центр будет над западной частью Курганской области. Синоптик отметил, что атмосферное давление на уровне станции поднимется до 791 миллиметра ртутного столба, что «близко к рекордным значениям». Прошлый такой рекорд был зафиксирован 20 ноября 2016 года, когда было 793,3 миллиметра ртутного столба, и он был отмечен при схожих обстоятельствах. Мэр Кургана Елена Ситникова рекомендовала курганцам не выходить из дома в период холодов. В том случае, если остается необходимость выйти на улицу, следует надевать теплую верхнюю одежду и свободную обувь, а также прикрывать уши и не носить украшения из металла.