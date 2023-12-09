В Салехарде произошла авария на электролинии «Надым-Салехард». В ближайшее время будет запущено аварийное электроснабжение, об этом сообщил глава города Алексей Титовский.
«Уважаемые салехардцы! Произошла, к сожалению, авария на электролинии „Надым-Салехард“. В ближайшее время будем запускать аварийное электроснабжение, аварийные генерации и постепенно подключать районы города», — прокомментировал в своем telegram-канале Титовский.
Во многих районах города Салехард отключился свет. Эта ситуация контролируется властями и вскоре будет исправлена.
Видео: Алексей Титовский
В селе Овгорт (ЯНАО) из-за аномально низких температур происходит веерное отключение электроэнергии на некоторых улицах В селе Овгорт (ЯНАО) из-за аномально низких температур происходит веерное отключение электроэнергии на некоторых улицах. Сильный мороз заставил жителей включить обогревательные приборы, которые и перегрузили сеть.
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