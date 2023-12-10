10 декабря 2023
09 декабря 2023

В Курганской области 35% семей не накопят на первый ипотечный взнос за 10 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Срок накопления на первый ипотечный взнос в регионе составляет 4,9 лет Фото:

В Курганской области 34,7% семей не смогут накопить на первый ипотечный взнос за 10 лет, утверждают аналитики. Эта информация содержится в рейтинге российских регионов, который подготовило РИА Новости.

«В Курганской области срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке составляет 5,6 года. Доля семей, которые не смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за 10 лет, — 25,3%», — указано в исследовании. В рейтинге регионов России Курганская область занимает 52-ю строчку из 85.

При это за один год количество курганских семей, которым доходы позволяют взять ипотеку, выросло на 4%. Такими данными поделились эксперты рынка недвижимости.

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В Курганской области 34,7% семей не смогут накопить на первый ипотечный взнос за 10 лет, утверждают аналитики. Эта информация содержится в рейтинге российских регионов, который подготовило РИА Новости. «В Курганской области срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке составляет 5,6 года. Доля семей, которые не смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за 10 лет, — 25,3%», — указано в исследовании. В рейтинге регионов России Курганская область занимает 52-ю строчку из 85. При это за один год количество курганских семей, которым доходы позволяют взять ипотеку, выросло на 4%. Такими данными поделились эксперты рынка недвижимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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