Курганцу, который до смерти забил битой посетителя бара, грозит срок

Жителя города Макушино (Курганская область), который в пьяном состоянии до смерти забил битой одного из посетителей ночного бара, ждет суд. Информация об это размещена на сайте СУ СКР региона.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 — п. „а“ ч.2 ст. 105, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, убийство). Следователем собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд», — говорится в сообщении.
По данным следствия, ЧП произошло в конце сентября. В ходе пьяный мужчина нанес посетителям ночного бара несколько ударов деревянной битой. После побоев один из пострадавших скончался в больнице. Сейчас задержанный находится под стражей.
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