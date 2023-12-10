10 декабря 2023

Курганцу, который до смерти забил битой посетителя бара, грозит срок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, коллектор, бандитизм, бита, насилие, грабеж, агрессия, преступность, вышибала
В Курганской области будут судить мужчину, который до смерти забил битой посетителя бара Фото:

Жителя города Макушино (Курганская область), который в пьяном состоянии до смерти забил битой одного из посетителей ночного бара, ждет суд. Информация об это размещена на сайте СУ СКР региона.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 — п. „а“ ч.2 ст. 105, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, убийство). Следователем собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд», — говорится в сообщении.

По данным следствия, ЧП произошло в конце сентября. В ходе пьяный мужчина нанес посетителям ночного бара несколько ударов деревянной битой. После побоев один из пострадавших скончался в больнице. Сейчас задержанный находится под стражей.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя города Макушино (Курганская область), который в пьяном состоянии до смерти забил битой одного из посетителей ночного бара, ждет суд. Информация об это размещена на сайте СУ СКР региона. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 — п. „а“ ч.2 ст. 105, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, убийство). Следователем собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд», — говорится в сообщении. По данным следствия, ЧП произошло в конце сентября. В ходе пьяный мужчина нанес посетителям ночного бара несколько ударов деревянной битой. После побоев один из пострадавших скончался в больнице. Сейчас задержанный находится под стражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...