Курганцу, который до смерти забил битой посетителя бара, грозит срок

11 декабря 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

В Курганской области будут судить мужчину, который до смерти забил битой посетителя бара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителя города Макушино (Курганская область), который в пьяном состоянии до смерти забил битой одного из посетителей ночного бара, ждет суд. Информация об это размещена на сайте СУ СКР региона. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 — п. „а“ ч.2 ст. 105, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, убийство). Следователем собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд», — говорится в сообщении. По данным следствия, ЧП произошло в конце сентября. В ходе пьяный мужчина нанес посетителям ночного бара несколько ударов деревянной битой. После побоев один из пострадавших скончался в больнице. Сейчас задержанный находится под стражей.

Жителя города Макушино (Курганская область), который в пьяном состоянии до смерти забил битой одного из посетителей ночного бара, ждет суд. Информация об это размещена на сайте СУ СКР региона. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 — п. „а“ ч.2 ст. 105, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, убийство). Следователем собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено, дело направлено в суд», — говорится в сообщении. По данным следствия, ЧП произошло в конце сентября. В ходе пьяный мужчина нанес посетителям ночного бара несколько ударов деревянной битой. После побоев один из пострадавших скончался в больнице. Сейчас задержанный находится под стражей.