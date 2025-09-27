Бывшего спикера гордумы Кургана заметили на уборке парка

Прозоров в Кургане принял участие в субботнике
В парке Кургана недалеко от здания областного правительства горожане заметили экс-председателя гордумы Игоря Прозорова, который вместе с депутатами регионального парламента занимался уборкой листьев. Об этом рассказали горожане.
«В Горсаду новые депутаты облдумы, в том числе Игорь Прозоров, собирают листву и мусор в черные мешки. Они устроили субботник», — сообщили курганцы.
Ранее Игорь Прозоров покинул пост спикера гордумы, так как был избран в новый состав Курганской областной думы. Вместо него сейчас временно исполняет полномочия председателя Любовь Силантьева.
