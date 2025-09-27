27 сентября 2025

Куски машин валяются на асфальте: в аварии в Кургане разбились два автомобиля. Видео

В Кургане на перекрестке разбились два автомобиля
На место ДТП в Кургане прибыли медики
На место ДТП в Кургане прибыли медики Фото:

В Заозерном районе Кургана в ДТП разбились жигули и белая иномарка. На асфальте лежат обломки машин. Об этом рассказали очевидцы.

«На перекрестке улиц Мальцева-Витебского столкнулись два автомобиля. На месте аварии находится машина реанимации», — сообщается в telegram-канале «Зазик». К посту прикреплено видео ДТП от очевидца.

В Госавтоинспекцию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. 

