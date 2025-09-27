На место ДТП в Кургане прибыли медики
В Заозерном районе Кургана в ДТП разбились жигули и белая иномарка. На асфальте лежат обломки машин. Об этом рассказали очевидцы.
«На перекрестке улиц Мальцева-Витебского столкнулись два автомобиля. На месте аварии находится машина реанимации», — сообщается в telegram-канале «Зазик». К посту прикреплено видео ДТП от очевидца.
В Госавтоинспекцию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
