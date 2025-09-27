27 сентября 2025

Путина стала звездой турнира по теннису в Кургане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане прошел турнир по теннису
В Кургане прошел турнир по теннису Фото:

В Кургане на турнире по настольному теннису абсолютной чемпионкой стала Александра Путина. Об этом рассказали представители организаторов состязания.

«Состоялся чемпионат региона по настольному теннису. Особенно отличилась воспитанница ДЮСШ №2 Кургана Путина. Она завоевала три золотых медали и стала абсолютной чемпионкой», — сообщается в паблике спортшколы в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что Путина выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Ее успех стал ярким примером упорства, целеустремленности и профессионализма.

Александра Путина стала чемпионкой региона по настольному теннису
Александра Путина стала чемпионкой региона по настольному теннису
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на турнире по настольному теннису абсолютной чемпионкой стала Александра Путина. Об этом рассказали представители организаторов состязания. «Состоялся чемпионат региона по настольному теннису. Особенно отличилась воспитанница ДЮСШ №2 Кургана Путина. Она завоевала три золотых медали и стала абсолютной чемпионкой», — сообщается в паблике спортшколы в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что Путина выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Ее успех стал ярким примером упорства, целеустремленности и профессионализма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...