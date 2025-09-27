В Кургане прошел турнир по теннису
В Кургане на турнире по настольному теннису абсолютной чемпионкой стала Александра Путина. Об этом рассказали представители организаторов состязания.
«Состоялся чемпионат региона по настольному теннису. Особенно отличилась воспитанница ДЮСШ №2 Кургана Путина. Она завоевала три золотых медали и стала абсолютной чемпионкой», — сообщается в паблике спортшколы в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что Путина выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Ее успех стал ярким примером упорства, целеустремленности и профессионализма.
Александра Путина стала чемпионкой региона по настольному теннису
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!