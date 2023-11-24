Певица Савичева из Кургана сняла клип об абьюзивных отношениях

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, савичева юлия
Артистка Юлия Савичева выпустила клип «Не до любви» Фото:

Певица Юлия Савичева, являющаяся уроженкой Кургана, выпустила новый клип «Не до любви», в котором рассказывает об абьюзивных отношениях. Свою работу артистка опубликовала 24 ноября на всех площадках в соцсетях.

«Клип „Не до любви“ на всех площадках! История, которую я слишком долго носила в себе. Абьюзивные отношения должны быть закончены, любовь к себе должна быть сильнее», — прокомментировала выход клипа Савичева.

Певица отметила, что никому нельзя позволять себя ломать. По ее словам, таких людей «проще забыть, чем постоянно терять себя». Савичева пожелала всем тем, кто столкнулся с абьюзом в отношениях найти силы в себе и стать сильнее.

Ранее URA.RU писало, что курганской певице Юлии Савичевой стало стыдно после концерта в Тюмени. По ее словам, она плохо выступила перед публикой из-за проблем с голосовыми связками.

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Певица Юлия Савичева, являющаяся уроженкой Кургана, выпустила новый клип «Не до любви», в котором рассказывает об абьюзивных отношениях. Свою работу артистка опубликовала 24 ноября на всех площадках в соцсетях. «Клип „Не до любви“ на всех площадках! История, которую я слишком долго носила в себе. Абьюзивные отношения должны быть закончены, любовь к себе должна быть сильнее», — прокомментировала выход клипа Савичева. Певица отметила, что никому нельзя позволять себя ломать. По ее словам, таких людей «проще забыть, чем постоянно терять себя». Савичева пожелала всем тем, кто столкнулся с абьюзом в отношениях найти силы в себе и стать сильнее. Ранее URA.RU писало, что курганской певице Юлии Савичевой стало стыдно после концерта в Тюмени. По ее словам, она плохо выступила перед публикой из-за проблем с голосовыми связками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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