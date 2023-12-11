В ЯНАО сократилась торговля наркотиками

12 декабря 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

В ЯНАО за 2023 год снизилось количество уголовных дел, связанных с наркотиками Фото: Илья Московец © URA.RU В ЯНАО за текущий год число уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось на шесть процентов. Об этом сообщил глава окружного департамента региональной безопасности Сергей Неустроев. «В Салехарде состоялось заседание антинаркотической комиссии под председательством губернатора Ямала [Дмитрия Артюхова]. По информации департамента региональной безопасности ЯНАО, по итогам года в округе на 5,7% снизилось число ямальцев, привлеченных к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. На Ямале начали разрабатывать алгоритмы, которые будут способствовать обнаружению сетевых ресурсов, с помощью которых ведется наркоторговля. Директор депмолодежи Наиль Хайруллин рассказал о профилактике употребления запрещенных веществ, в частности при помощи здорового образа жизни. Отдельно выделен региональный социальный проект «Альтернатива», реализуемый в Ноябрьске, там с трудными подростками работают психологи, им помогают трудоустроиться, попробовать себя в роли вожатых. В этом году в нем приняли участие более 600 ребят, половина из которых на старте проекта состояла на учете. По итогам каждый второй был снят с учета. В 2024 году проект будет масштабирован на весь регион. Артюхов призвал не исключать и другие проблемы. Так, из-за стрельбы в Брянске, он дал поручение проверить работу ЧОП, работающих в школах и исправность оборудования охранных систем. А о доступности запрещенных веществ говорят события в Астрахани, где более 20 человек отравилось наркосодержащими препаратами. Во время «Прямой линии», эфир которой прошел 10 декабря, губернатор рассказал ямальцам, что на Карамовском посту будет установлено современное оборудование, способное к обнаружению запрещенных предметов. Оно не позволит злоумышленникам провозить на Ямал наркотики или оружие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО за текущий год число уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось на шесть процентов. Об этом сообщил глава окружного департамента региональной безопасности Сергей Неустроев. «В Салехарде состоялось заседание антинаркотической комиссии под председательством губернатора Ямала [Дмитрия Артюхова]. По информации департамента региональной безопасности ЯНАО, по итогам года в округе на 5,7% снизилось число ямальцев, привлеченных к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. На Ямале начали разрабатывать алгоритмы, которые будут способствовать обнаружению сетевых ресурсов, с помощью которых ведется наркоторговля. Директор депмолодежи Наиль Хайруллин рассказал о профилактике употребления запрещенных веществ, в частности при помощи здорового образа жизни. Отдельно выделен региональный социальный проект «Альтернатива», реализуемый в Ноябрьске, там с трудными подростками работают психологи, им помогают трудоустроиться, попробовать себя в роли вожатых. В этом году в нем приняли участие более 600 ребят, половина из которых на старте проекта состояла на учете. По итогам каждый второй был снят с учета. В 2024 году проект будет масштабирован на весь регион. Артюхов призвал не исключать и другие проблемы. Так, из-за стрельбы в Брянске, он дал поручение проверить работу ЧОП, работающих в школах и исправность оборудования охранных систем. А о доступности запрещенных веществ говорят события в Астрахани, где более 20 человек отравилось наркосодержащими препаратами. Во время «Прямой линии», эфир которой прошел 10 декабря, губернатор рассказал ямальцам, что на Карамовском посту будет установлено современное оборудование, способное к обнаружению запрещенных предметов. Оно не позволит злоумышленникам провозить на Ямал наркотики или оружие.