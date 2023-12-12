Аферисты взломали еще один аккаунт статусного курганского чиновника

Мошенники создали фэйковый аккаунт главы департамента экономразвития Кургана

13 декабря 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

Жителям региона советуют не отвечать на сообщения с фейковых аккаунтов в Telegram Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мошенники делают рассылку от имени главы департамента экономического развития Кургана Анны Буниной. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. «В Telegram злоумышленниками осуществляется рассылка сообщений от имени директора курганского департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Анны Буниной с фейкового аккаунта, который на самом деле ей не принадлежит. Если вы получили подобные сообщения, не отвечайте на них, заблокируйте аккаунт», — передает пресс-служба администрации города. Правительство Курганской области уже предупреждало жителей региона о новой волне мошенничества, связанной с рассылкой сообщений от имени глав областных департаментов с фейковых аккаунтов. Несколькими днями ранее были созданы подобные страницы заместителя председателя Курганской областной думы Марата Исламова и главы ведомства Дмитрия Фролова.

Мошенники делают рассылку от имени главы департамента экономического развития Кургана Анны Буниной. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. «В Telegram злоумышленниками осуществляется рассылка сообщений от имени директора курганского департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Анны Буниной с фейкового аккаунта, который на самом деле ей не принадлежит. Если вы получили подобные сообщения, не отвечайте на них, заблокируйте аккаунт», — передает пресс-служба администрации города. Правительство Курганской области уже предупреждало жителей региона о новой волне мошенничества, связанной с рассылкой сообщений от имени глав областных департаментов с фейковых аккаунтов. Несколькими днями ранее были созданы подобные страницы заместителя председателя Курганской областной думы Марата Исламова и главы ведомства Дмитрия Фролова.