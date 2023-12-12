Аферисты взломали еще один аккаунт статусного курганского чиновника

Мошенники делают рассылку от имени главы департамента экономического развития Кургана Анны Буниной. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
«В Telegram злоумышленниками осуществляется рассылка сообщений от имени директора курганского департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Анны Буниной с фейкового аккаунта, который на самом деле ей не принадлежит. Если вы получили подобные сообщения, не отвечайте на них, заблокируйте аккаунт», — передает пресс-служба администрации города.
Правительство Курганской области уже предупреждало жителей региона о новой волне мошенничества, связанной с рассылкой сообщений от имени глав областных департаментов с фейковых аккаунтов. Несколькими днями ранее были созданы подобные страницы заместителя председателя Курганской областной думы Марата Исламова и главы ведомства Дмитрия Фролова.
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