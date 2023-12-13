Доходы и дотации Курганской области увеличатся на миллиарды рублей

Доходы областного бюджета в 2024 году вырастут на пять миллиардов и составят 71,4 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Доходы и дотации в Курганской области увеличатся на миллиарды рублей. Об этом 13 декабря на заседании комитетов Курганской облдумы по подготовке ко второму чтению проекта областного бюджета на 2024 год сообщил директор департамента финансов Курганской области Александр Голощапов, передает корреспондент URA.RU.

«Доходы областного бюджета в 2024 году за счет федерального бюджета увеличатся до 71 млрд 416 млн рублей (на 5 млрд по сравнению с первым чтением). Дотации увеличены на 3,107 млрд. С ростом на 17% они составят 21 млрд рублей. Произошел рост по целевым межбюджетным трансфертам на 22% — 2 млрд 708 млн рублей. В общей сумме увеличится до 15 млрд 48 млн рублей», — сообщил Голощапов. С его слов, проект был разработан на основе 36 программ, на которые будут направлены 82% бюджета.

Голощапов также отметил направления, где произошли основные изменения в увеличении бюджета. Среди них: реализация стимулирования развития программ жилищного строительства, региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения и обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами.

Ранее URA.RU писало, что доходы бюджета Курганской области за счет федеральной помощи в 2022—2024 годах вырастут на 22,6 млрд рублей. Планировалось выделение дополнительной суммы в размере 9,9 млрд рублей в 2024 году. Обсуждалось, что доходы и расходы превысят 59 млрд рублей, а бюджет будет бездефицитным. Также сообщалось, что в следующем году регион получит из федерального бюджета 36,2 млрд рублей. В конце ноября депутаты утвердили региональный бюджет на следующий год.