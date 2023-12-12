Курганским школьникам продлили дистант до 14 декабря

13 декабря 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Школьники не пойдут в школу 14 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на 14 декабря отменили занятия для школьников с 1 по 11 классы. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «14 декабря занятия первой и второй смены с 1 по 11 класс в очном формате отменены. В связи с морозами, которые установились в Кургане, приняли решение, что школьники продолжат учиться в дистанционном режиме», — указано в посте канала Елены Ситниковой. Ранее URA.RU писало, что школьникам продлевали дистанционное обучение по 13 декабря. Причиной этому также стала низкая температура воздуха. ЦГМС также ранее прогнозировали, что аномально холодная погода сохранится до 15 декабря.

В Кургане на 14 декабря отменили занятия для школьников с 1 по 11 классы. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. «14 декабря занятия первой и второй смены с 1 по 11 класс в очном формате отменены. В связи с морозами, которые установились в Кургане, приняли решение, что школьники продолжат учиться в дистанционном режиме», — указано в посте канала Елены Ситниковой. Ранее URA.RU писало, что школьникам продлевали дистанционное обучение по 13 декабря. Причиной этому также стала низкая температура воздуха. ЦГМС также ранее прогнозировали, что аномально холодная погода сохранится до 15 декабря.