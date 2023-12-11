11 декабря 2023

Школьникам Кургана продлили дистанционное обучение

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Кадетская школа. Курган, учебный класс, кадетский класс, парты
13 декабря школьники Кургана будут учиться дистанционно Фото:
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Резкие изменения погоды в Кургане и области

Школьники Кургана 13 декабря из-за низкой температуры воздуха будут учиться дистанционно. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Кургана Елена Ситникова.

«Завтра, 13 декабря, в связи с низкой температурой воздуха школьники продолжат учиться в дистанционном режиме. Из-за морозов занятия первой и второй смены с 1 по 11 класс в очном формате отменены», — рассказала мэр.

Из-за аномальных морозов очные занятия у школьников Курганской области отменяют с 7 декабря. Ранее стало известно, что 12 декабря в регионе похолодает до -44 градусов. По прогнозу областного ЦГМС, до 15 декабря в регионе будет сохраняться аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха, по данным синоптиков, будет ниже нормы на семь и более градусов.

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Школьники Кургана 13 декабря из-за низкой температуры воздуха будут учиться дистанционно. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Кургана Елена Ситникова. «Завтра, 13 декабря, в связи с низкой температурой воздуха школьники продолжат учиться в дистанционном режиме. Из-за морозов занятия первой и второй смены с 1 по 11 класс в очном формате отменены», — рассказала мэр. Из-за аномальных морозов очные занятия у школьников Курганской области отменяют с 7 декабря. Ранее стало известно, что 12 декабря в регионе похолодает до -44 градусов. По прогнозу областного ЦГМС, до 15 декабря в регионе будет сохраняться аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха, по данным синоптиков, будет ниже нормы на семь и более градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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