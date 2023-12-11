Школьникам Кургана продлили дистанционное обучение

Школьники Кургана 13 декабря из-за низкой температуры воздуха будут учиться дистанционно. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава Кургана Елена Ситникова.
«Завтра, 13 декабря, в связи с низкой температурой воздуха школьники продолжат учиться в дистанционном режиме. Из-за морозов занятия первой и второй смены с 1 по 11 класс в очном формате отменены», — рассказала мэр.
Из-за аномальных морозов очные занятия у школьников Курганской области отменяют с 7 декабря. Ранее стало известно, что 12 декабря в регионе похолодает до -44 градусов. По прогнозу областного ЦГМС, до 15 декабря в регионе будет сохраняться аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха, по данным синоптиков, будет ниже нормы на семь и более градусов.
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