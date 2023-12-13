В Курганской области на 23% выросли поступления в бюджет НДФЛ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Курганская область за десять месяцев 2023 года показала лучший результат по росту поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

«Курганская область лидирует по росту поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц за 10 месяцев 2023 года. Как отмечают эксперты, это говорит о росте уровня зарплат жителей региона, который связан с динамичным развитием экономики, ростом ключевых показателей в промышленности и АПК», — говорится в сообщении правительства области в telegram-канале.

Рост НДФЛ в Курганской области составил 23,8% к аналогичному периоду прошлого года. Ранее региональные врасти сообщали, что по индексу промышленного производства (ИПП) Курганская области заняла первое место в УрФО и седьмое место в России (115,1%). Сравнивались данные также за десять месяцев 2023 года. В России ИПП составил 103,5%, в среднем по УрФО — 101,2% к уровню аналогичного периода 2022 года. Власти объясняют показатели вводом новых производств и запуском индустриальных парков. За последние годы в регионе заработали пять индустриальных парков, еще три парка строят.

Выросли и доходы жителей. По данным Росстата, за 9 месяцев 2023 года реальная начисленная заработная плата составила — 116,3% (109,3% за январь—июнь в УрФО и 107,4% за 9 месяцев по РФ) к ровню прошлого года; реальные денежные доходы — 109,4% (108,8% — УрФО и 104,4% — РФ).

Скрин: РБК, https://www.rbc.ru