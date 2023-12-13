Суд оставил под стражей соратника Геры ЖБИ

14 декабря 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Друзья подозреваемого считают, что его подставили недоброжелатели Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский областной суд отклонил апелляцию Александра Дискова (прозвище Фартовый), которого называют соратником авторитета Германа Гардта (Гера ЖБИ). Решение передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Поставление Ленинского суда об избрании меры пресечения в виде заключения Дискова под стражу оставить без изменения. А поданную жалобу адвоката Георгия Краснова оставить без удовлетворения», — огласил приговор судья. Сторона защиты пыталась добиться перевода Дискова под домашний арест или освобождение под залог. К слову, в ноябре товарищи Фартового были готовы внести порядка двух миллионов рублей в качестве залога. Против Дискова было возбуждено несколько уголовных дел: за покушение на убийство, хулиганство, ношение оружия и уклонение от административного надзора. Это связано с событиями, которые произошли в ноябре у одного из екатеринбургских кафе. Тогда Дисков поругался с компанией мужчин. Во время выяснения отношения у Фартового в руках оказался пистолет. Из него он расстрелял машину оппонентов. По неофициальной версии, оружие Дисков выхватил у одного из мужчин. Друзья подозреваемого считают, что его подставили недоброжелатели. По их словам, Дисков сначала пытался вразумить подвыпивших мужчин, а потом стал защищаться. После потасовки в ЧП Дисков, как уверяют его товарищи, извинился перед сотрудниками заведения и навел там порядок. В драке он также сломал руку. Однако Ленинский районный суд отправил Дискова под стражу. Фартового считают соратником покойного Геры ЖБИ. Якобы после смерти авторитета он подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Дисков отрицает свою связь с криминальным миром. Позже выяснилось, что мужчина участвовал в спецоперации РФ на Украине. Как он сам заявил в Ленинском суде, служба и мир криминала — не сочетаются. В прошлом Дисков был дважды судим. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский областной суд отклонил апелляцию Александра Дискова (прозвище Фартовый), которого называют соратником авторитета Германа Гардта (Гера ЖБИ). Решение передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Поставление Ленинского суда об избрании меры пресечения в виде заключения Дискова под стражу оставить без изменения. А поданную жалобу адвоката Георгия Краснова оставить без удовлетворения», — огласил приговор судья. Сторона защиты пыталась добиться перевода Дискова под домашний арест или освобождение под залог. К слову, в ноябре товарищи Фартового были готовы внести порядка двух миллионов рублей в качестве залога. Против Дискова было возбуждено несколько уголовных дел: за покушение на убийство, хулиганство, ношение оружия и уклонение от административного надзора. Это связано с событиями, которые произошли в ноябре у одного из екатеринбургских кафе. Тогда Дисков поругался с компанией мужчин. Во время выяснения отношения у Фартового в руках оказался пистолет. Из него он расстрелял машину оппонентов. По неофициальной версии, оружие Дисков выхватил у одного из мужчин. Друзья подозреваемого считают, что его подставили недоброжелатели. По их словам, Дисков сначала пытался вразумить подвыпивших мужчин, а потом стал защищаться. После потасовки в ЧП Дисков, как уверяют его товарищи, извинился перед сотрудниками заведения и навел там порядок. В драке он также сломал руку. Однако Ленинский районный суд отправил Дискова под стражу. Фартового считают соратником покойного Геры ЖБИ. Якобы после смерти авторитета он подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Дисков отрицает свою связь с криминальным миром. Позже выяснилось, что мужчина участвовал в спецоперации РФ на Украине. Как он сам заявил в Ленинском суде, служба и мир криминала — не сочетаются. В прошлом Дисков был дважды судим.