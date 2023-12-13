Курганские пожарные спасли детей из горящего многоквартирного дома. Фото

14 декабря 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

В Курганском селе Новый Мир горел многоквартирный дом, где находилось пять детей и 13 взрослых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU При тушении огня в многоквартирном доме в поселке Новый Мир Юргамышского округа (Курганская область) сотрудники МЧС помогли выбраться из здания проживающим там детям и взрослым. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Огнеборцы спасли из пожара 13 взрослых и 5 детей. Самому маленькому спасенному — 9-месяцев. 14 человек, в том числе 3 детей, были эвакуированы пожарными с первого и второго этажа. Жители третьего, находясь в панике, из-за едкого дыма на лестничной клетке не могли выйти из квартир. С помощью масок спасаемого пожарные спасли женщин и детей 16-ти и 10-ти лет», — указано в посте канала «МЧС Курганской области». Указано, что сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в поселке Новый Мир поступило утром 13 декабря. Возгорание площадью 24 квадратных метра было устранено сотрудниками МЧС менее, чем за полчаса. Сообщается, что место пожара выезжало две машины, а в тушении огня принимали участие 5 человек. Ранее URA.RU писало, что сотрудники МЧС России потушили пожар на территории пилорамы в Кургане. Площадь возгорания размером 80 квадратных метрах была ликвидирована 14 специалистами и тремя единицами техники. Курганские сотрудники МЧС спасли из пожара 13 взрослых и 5 детей Telegram-канал: МЧС Курганской области; https://t.me/kurgan45mchs Пожарные спасли жильцов из горящего многоквартирного дома в поселке Новый Мир Telegram-канал: МЧС Курганской области; https://t.me/kurgan45mchs Пожар был устранен сотрудниками МЧС менее чем за полчаса Telegram-канал: МЧС Курганской области; https://t.me/kurgan45mchs

При тушении огня в многоквартирном доме в поселке Новый Мир Юргамышского округа (Курганская область) сотрудники МЧС помогли выбраться из здания проживающим там детям и взрослым. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Огнеборцы спасли из пожара 13 взрослых и 5 детей. Самому маленькому спасенному — 9-месяцев. 14 человек, в том числе 3 детей, были эвакуированы пожарными с первого и второго этажа. Жители третьего, находясь в панике, из-за едкого дыма на лестничной клетке не могли выйти из квартир. С помощью масок спасаемого пожарные спасли женщин и детей 16-ти и 10-ти лет», — указано в посте канала «МЧС Курганской области». Указано, что сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в поселке Новый Мир поступило утром 13 декабря. Возгорание площадью 24 квадратных метра было устранено сотрудниками МЧС менее, чем за полчаса. Сообщается, что место пожара выезжало две машины, а в тушении огня принимали участие 5 человек. Ранее URA.RU писало, что сотрудники МЧС России потушили пожар на территории пилорамы в Кургане. Площадь возгорания размером 80 квадратных метрах была ликвидирована 14 специалистами и тремя единицами техники.