13 декабря 2023

Курганские пожарные спасли детей из горящего многоквартирного дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, мчс, пожар, балкон, огонь, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
В Курганском селе Новый Мир горел многоквартирный дом, где находилось пять детей и 13 взрослых Фото:

При тушении огня в многоквартирном доме в поселке Новый Мир Юргамышского округа (Курганская область) сотрудники МЧС помогли выбраться из здания проживающим там детям и взрослым. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Огнеборцы спасли из пожара 13 взрослых и 5 детей. Самому маленькому спасенному — 9-месяцев. 14 человек, в том числе 3 детей, были эвакуированы пожарными с первого и второго этажа. Жители третьего, находясь в панике, из-за едкого дыма на лестничной клетке не могли выйти из квартир. С помощью масок спасаемого пожарные спасли женщин и детей 16-ти и 10-ти лет», — указано в посте канала «МЧС Курганской области».

Указано, что сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в поселке Новый Мир поступило утром 13 декабря. Возгорание площадью 24 квадратных метра было устранено сотрудниками МЧС менее, чем за полчаса. Сообщается, что место пожара выезжало две машины, а в тушении огня принимали участие 5 человек.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники МЧС России потушили пожар на территории пилорамы в Кургане. Площадь возгорания размером 80 квадратных метрах была ликвидирована 14 специалистами и тремя единицами техники.

Курганские сотрудники МЧС спасли из пожара 13 взрослых и 5 детей
Курганские сотрудники МЧС спасли из пожара 13 взрослых и 5 детей
Пожарные спасли жильцов из горящего многоквартирного дома в поселке Новый Мир
Пожарные спасли жильцов из горящего многоквартирного дома в поселке Новый Мир
Пожар был устранен сотрудниками МЧС менее чем за полчаса
Пожар был устранен сотрудниками МЧС менее чем за полчаса

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При тушении огня в многоквартирном доме в поселке Новый Мир Юргамышского округа (Курганская область) сотрудники МЧС помогли выбраться из здания проживающим там детям и взрослым. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Огнеборцы спасли из пожара 13 взрослых и 5 детей. Самому маленькому спасенному — 9-месяцев. 14 человек, в том числе 3 детей, были эвакуированы пожарными с первого и второго этажа. Жители третьего, находясь в панике, из-за едкого дыма на лестничной клетке не могли выйти из квартир. С помощью масок спасаемого пожарные спасли женщин и детей 16-ти и 10-ти лет», — указано в посте канала «МЧС Курганской области». Указано, что сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в поселке Новый Мир поступило утром 13 декабря. Возгорание площадью 24 квадратных метра было устранено сотрудниками МЧС менее, чем за полчаса. Сообщается, что место пожара выезжало две машины, а в тушении огня принимали участие 5 человек. Ранее URA.RU писало, что сотрудники МЧС России потушили пожар на территории пилорамы в Кургане. Площадь возгорания размером 80 квадратных метрах была ликвидирована 14 специалистами и тремя единицами техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...