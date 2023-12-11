11 декабря 2023

МЧС России потушило пожар на курганской пилораме. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, огонь
В Кургане загорелась постройка на территории пилорамы (архивное фото) Фото:

Сотрудники МЧС России потушили пожар на территории пилорамы в Кургане. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Горели надворные постройки на территории пилорамы. Пожарные ведомства не допустили распространения огня. Пламя на 80 квадратных метрах ликвидировали 14 специалистов и три единицы техники», — указано в посте канала МЧС России. Сообщается, что, по предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печи.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана вспыхнула шиномонтажка. Площадь возгорания составляла 60 квадратных метров.

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Сотрудники МЧС России потушили пожар на территории пилорамы в Кургане. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Горели надворные постройки на территории пилорамы. Пожарные ведомства не допустили распространения огня. Пламя на 80 квадратных метрах ликвидировали 14 специалистов и три единицы техники», — указано в посте канала МЧС России. Сообщается, что, по предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печи. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана вспыхнула шиномонтажка. Площадь возгорания составляла 60 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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