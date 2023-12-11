В Кургане загорелась постройка на территории пилорамы (архивное фото)
Сотрудники МЧС России потушили пожар на территории пилорамы в Кургане. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«Горели надворные постройки на территории пилорамы. Пожарные ведомства не допустили распространения огня. Пламя на 80 квадратных метрах ликвидировали 14 специалистов и три единицы техники», — указано в посте канала МЧС России. Сообщается, что, по предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печи.
Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана вспыхнула шиномонтажка. Площадь возгорания составляла 60 квадратных метров.
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